شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستعرض التطورات الراهنة مع ملك البحرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، في قصر الصخير بالمنامة، اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية.

ونقل سموه خلال الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله - لجلالته، وأصدق تمنياتهما لمملكة البحرين وشعبها الشقيق بدوام التقدم والرخاء.

من جانبه حمل جلالته، سمو وزير الخارجية نقل تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وتمنياته للمملكة وشعبها بالمزيد من الرفعة والازدهار.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وما يعود بالخير على شعوب الخليج والأمتين العربية والإسلامية، إضافة إلى استعراض التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والعربية.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين.