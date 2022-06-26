اخبار الخليج – جلالة الملك المعظم يتسلم رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين

محمد بن مسعود - الدمام - تسلم‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬رسالة‭ ‬خطية‭ ‬من‭ ‬أخيه‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬عاهل‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬تتضمن‭ ‬دعوة‭ ‬جلالته‭ ‬لحضور‭ ‬القمة‭ ‬المشتركة‭ ‬لأصحاب‭ ‬الجلالة‭ ‬والسمو‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬وصاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية،‭ ‬وفخامة‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية،‭ ‬ودولة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬وزراء‭ ‬جمهورية‭ ‬العراق،‭ ‬وفخامة‭ ‬رئيس‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأميركية،‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭.‬

‭ ‬وسلم‭ ‬الرسالة‭ ‬إلى‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬سفير‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬استقبال‭ ‬جلالته‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الصخير‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭.‬

‭ ‬وأعرب‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لأخيه‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الدعوة‭ ‬الكريمة،‭ ‬مشيداً‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬بروابط‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬الأخوية‭ ‬الراسخة‭ ‬والمتميزة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬وشعبيهما‭ ‬الشقيقين‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تعاون‭ ‬دائم‭ ‬وتنسيق‭ ‬مشترك‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المستويات‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬أعرب‭ ‬جلالته‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بجهود‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬رعاه‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬توثيق‭ ‬وترسيخ‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬السعودية‭ ‬وتطوير‭ ‬العمل‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك،‭ ‬ومبادراته‭ ‬ومساعيه‭ ‬الخيرة‭ ‬في‭ ‬تعميق‭ ‬الترابط‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬الأشقاء‭ ‬وبدوره‭ ‬القيادي‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬دعائم‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والسلام‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬متمنياً‭ ‬جلالته‭ ‬لأعمال‭ ‬القمة‭ ‬المرتقبة‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬المنطقة‭ ‬وحماية‭ ‬مصالح‭ ‬دولها‭ ‬وشعوبها‭ ‬الشقيقة‭ ‬وخدمة‭ ‬القضايا‭ ‬العربية‭ ‬ودعم‭ ‬العلاقات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الامريكية‭.‬