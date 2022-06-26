محمد بن مسعود - الدمام - تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله، تتضمن دعوة جلالته لحضور القمة المشتركة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وصاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وفخامة رئيس جمهورية مصر العربية، ودولة رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق، وفخامة رئيس الولايات المتحدة الأميركية، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية الشهر المقبل.
وسلم الرسالة إلى جلالة الملك المعظم، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين خلال استقبال جلالته له في قصر الصخير هذا اليوم.
وأعرب حضرة صاحب الجلالة عن شكره وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين على هذه الدعوة الكريمة، مشيداً حفظه الله بروابط العلاقات التاريخية الأخوية الراسخة والمتميزة التي تجمع بين البلدين وشعبيهما الشقيقين وما تشهده من تعاون دائم وتنسيق مشترك على كافة المستويات.
كما أعرب جلالته عن تقديره واعتزازه بجهود خادم الحرمين الشريفين رعاه الله في توثيق وترسيخ العلاقات البحرينية السعودية وتطوير العمل الخليجي المشترك، ومبادراته ومساعيه الخيرة في تعميق الترابط والتعاون بين الأشقاء وبدوره القيادي الرائد في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، متمنياً جلالته لأعمال القمة المرتقبة التوفيق والسداد لكل ما من شأنه الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وحماية مصالح دولها وشعوبها الشقيقة وخدمة القضايا العربية ودعم العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الامريكية.
قد يهمك أيضاً :-
- اخبار الخليج - جلالة الملك المعظم يستقبل وزير خارجية المملكة العربية السعودية
- اخبار الخليج - حبس متهم إفريقي الجنسية في واقعة سرقة مواطن بالإكراه
- أمير الجوف يستقبل مدير فرع وزارة البيئة بالمنطقة
- وفاة الأديب علوي حسن الصافي .. وجمعية الأدب العربي تنعيه
- تجمع المدينة الصحي يوضح خطوات تربوية لحماية الأبناء من خطر المخدرات
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – جلالة الملك المعظم يتسلم رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.