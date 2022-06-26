اخبار الخليج – جلالة الملك المعظم يستقبل وزير خارجية المملكة العربية السعودية

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الصخير،‭ ‬هذا‭ ‬اليوم،‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فرحان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬للسلام‭ ‬على‭ ‬جلالته‭ ‬بمناسبة‭ ‬زيارته‭ ‬للمملكة،‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬رئاسة‭ ‬اجتماع‭ ‬لجنة‭ ‬التنسيق‭ ‬السياسي‭ ‬المنبثقة‭ ‬عن‭ ‬مجلس‭ ‬التنسيق‭ ‬السعودي‭ ‬البحريني‭.‬

‭ ‬ونقل‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬جلالته‭ ‬تحيات‭ ‬وتقدير‭ ‬أخيه‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع،‭ ‬وأصدق‭ ‬تمنياتهما‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بدوام‭ ‬التقدم‭ ‬والرقي‭.‬

‭ ‬ورحب‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة،‭ ‬بسمو‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودي‭ ‬وكلفه‭ ‬بنقل‭ ‬تحياته‭ ‬لأخيه‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬وسمو‭ ‬ولي‭ ‬عهده‭ ‬وتمنيات‭ ‬جلالته‭ ‬الخالصة‭ ‬لخادم‭ ‬الحرمين‭ ‬بموفور‭ ‬الصحة‭ ‬والعافية‭ ‬وللشعب‭ ‬السعودي‭ ‬الشقيق‭ ‬بالمزيد‭ ‬من‭ ‬الرخاء‭ ‬والتطور‭.‬

‭ ‬وأعرب‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بما‭ ‬يربط‭ ‬المملكتين‭ ‬الشقيقتين‭ ‬من‭ ‬علاقات‭ ‬تاريخية‭ ‬وثيقة‭ ‬وراسخة‭ ‬وما‭ ‬يشهده‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬الأخوي‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬ونماء‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الميادين،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالدور‭ ‬الريادي‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬بقيادة‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬القضايا‭ ‬الخليجية‭ ‬والعربية‭ ‬والاسلامية‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬نوه‭ ‬جلالته‭ ‬بالجهود‭ ‬المخلصة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬مجلس‭ ‬التنسيق‭ ‬السعودي‭ ‬البحريني‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬لتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬وتطوير‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬خدمة‭ ‬مصالح‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬

‭ ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬سمو‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودي‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬على‭ ‬حسن‭ ‬الاستقبال‭ ‬وكرم‭ ‬الضيافة،‭ ‬واعتزازه‭ ‬بجهود‭ ‬جلالته‭ ‬لتوطيد‭ ‬أواصر‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬البحرينية‭ ‬السعودية‭.‬