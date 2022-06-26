اخبار الخليج – جلالة الملك المعظم يستقبل وزير خارجية المملكة العربية السعودية

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، في قصر الصخير، هذا اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة للسلام على جلالته بمناسبة زيارته للمملكة، للمشاركة في رئاسة اجتماع لجنة التنسيق السياسي المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي البحريني.
ونقل سموه إلى جلالته تحيات وتقدير أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وأصدق تمنياتهما لمملكة البحرين بدوام التقدم والرقي.
ورحب صاحب الجلالة، بسمو وزير الخارجية السعودي وكلفه بنقل تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وتمنيات جلالته الخالصة لخادم الحرمين بموفور الصحة والعافية وللشعب السعودي الشقيق بالمزيد من الرخاء والتطور.
وأعرب جلالة الملك المعظم عن اعتزازه بما يربط المملكتين الشقيقتين من علاقات تاريخية وثيقة وراسخة وما يشهده التعاون والتنسيق الأخوي من تطور ونماء في جميع الميادين، مشيداً بالدور الريادي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين في خدمة القضايا الخليجية والعربية والاسلامية.
كما نوه جلالته بالجهود المخلصة التي يبذلها مجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، لتعزيز العلاقات الأخوية وتطوير التعاون الثنائي لكل ما من شأنه خدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
من جانبه، أعرب سمو وزير الخارجية السعودي عن خالص شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، واعتزازه بجهود جلالته لتوطيد أواصر العلاقات الأخوية البحرينية السعودية.
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