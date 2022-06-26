اخبار الخليج – حبس متهم إفريقي الجنسية في واقعة سرقة مواطن بالإكراه

محمد بن مسعود - الدمام - صرح رئيس نيابة محافظة العاصمة أن النيابة العامة تلقت بلاغاً عن تعرض مواطن للسرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح بعد سحبه مبلغاً نقدياً من جهاز الصراف الآلي بمنطقة سند، وبعد أعمال البحث والتحري تم القبض على أحد المتهمين وضبط سلاح الجريمة.
وعليه استجوبت النيابة العامة المتهم الإفريقي الجنسية، والذي أقر تفصيلاً بارتكابه للجريمة، وتم ضبط السلاح المستخدم، كما تم استدعاء المجني عليه وسماع أقواله، حيث قرر بأنه تفاجأ بشخصين أشهر أحدهما سكيناً عليه فيما أشهر الآخر مسدسًا فتمكنا من شل مقاومته وسرقة أمواله.
وتم حبس المتهم على ذمة التحقيق، تمهيدًا لإحالته للمحاكمة الجنائية.
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