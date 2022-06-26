اخبار الخليج – حبس متهم إفريقي الجنسية في واقعة سرقة مواطن بالإكراه

محمد بن مسعود - الدمام - صرح‭ ‬رئيس‭ ‬نيابة‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬أن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬تلقت‭ ‬بلاغاً‭ ‬عن‭ ‬تعرض‭ ‬مواطن‭ ‬للسرقة‭ ‬بالإكراه‭ ‬تحت‭ ‬تهديد‭ ‬السلاح‭ ‬بعد‭ ‬سحبه‭ ‬مبلغاً‭ ‬نقدياً‭ ‬من‭ ‬جهاز‭ ‬الصراف‭ ‬الآلي‭ ‬بمنطقة‭ ‬سند،‭ ‬وبعد‭ ‬أعمال‭ ‬البحث‭ ‬والتحري‭ ‬تم‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬المتهمين‭ ‬وضبط‭ ‬سلاح‭ ‬الجريمة‭.‬

وعليه‭ ‬استجوبت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬المتهم‭ ‬الإفريقي‭ ‬الجنسية،‭ ‬والذي‭ ‬أقر‭ ‬تفصيلاً‭ ‬بارتكابه‭ ‬للجريمة،‭ ‬وتم‭ ‬ضبط‭ ‬السلاح‭ ‬المستخدم،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬استدعاء‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬وسماع‭ ‬أقواله،‭ ‬حيث‭ ‬قرر‭ ‬بأنه‭ ‬تفاجأ‭ ‬بشخصين‭ ‬أشهر‭ ‬أحدهما‭ ‬سكيناً‭ ‬عليه‭ ‬فيما‭ ‬أشهر‭ ‬الآخر‭ ‬مسدسًا‭ ‬فتمكنا‭ ‬من‭ ‬شل‭ ‬مقاومته‭ ‬وسرقة‭ ‬أمواله‭.‬

وتم‭ ‬حبس‭ ‬المتهم‭ ‬على‭ ‬ذمة‭ ‬التحقيق،‭ ‬تمهيدًا‭ ‬لإحالته‭ ‬للمحاكمة‭ ‬الجنائية‭.‬