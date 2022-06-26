أمير الجوف يستقبل مدير فرع وزارة البيئة بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بمحافظة القريات اليوم، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الدكتور علي بن محمد المنصور، بمناسبة تعيينه مديرًا للفرع يرافقه مساعد مدير الفرع منيف محمد بن لبدة.
ونوّه سمو الأمير فيصل بن نواف بالدور الرائد والفاعل الذي يقوم به فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة في خدمة الأهالي وفق عمل تكاملي مع القطاعات الحكومية كافة لما فيه تحقيق رؤية المملكة 2030 في ظل الدعم غير المحدود من الحكومة الرشيدة -أيدها الله-.
من جانبه أكّد الدكتور المنصور بذل المزيد من الجهود لكل ما من شأنها خدمة قطاع الزراعة بالمنطقة.
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