وفاة الأديب علوي حسن الصافي .. وجمعية الأدب العربي تنعيه

محمد بن مسعود - الدمام - توفي صباح اليوم الأديب والكاتب علوي بن طه بن حسن الصافي، في مدينة جدة، عن عمر ناهز الـ78 عاماً.

ونعى عدد من أبناء الفقيد والدهم سائلين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

من جهتهم، عبر عدد من الأدباء والكتاب والناشطين عن حزنهم لوفاة الأديب، مشيرين إلى أنه يعد من أشهر الأدباء المعاصرين في المملكة، ومؤسس وأول رئيس تحرير لمجلة “الفيصل”.

كما نعت جمعية الأدب العربي ومنسوبوها الفقيد ، قائلة : “نسأل الله له الرحمة والمغفرة، والحمد لله على قضائه وقدره.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

حصل على ليسانس الحقوق من بيروت، وهو مؤسس أول رئيس تحرير لصحيفة لمجلة “الفيصل” بين عامي 1977 و1991، وأول مدير عام لدار الفيصل الثقافية.

وقد عمل أخصائياً اجتماعيا في “وزارة العمل والتنمية الاجتماعية” سابقا، وعمل في وزارة الإعلام وشغل عدة مناصب بين عامي 1966 و1967، كما عمل سكرتيراً إعلامياً لوزير الإعلام السابق محمد عبده يماني.

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وللراحل إسهامات ثقافية وصحفية غزيرة، وتنوعت كتاباته بين فن القصة القصيرة، وأدب الرحلات، وأدب الأطفال والقضايا الإنسانية والاجتماعية، وأشرف الراحل على الأقسام الثقافية في صحف البلاد واليمامة والجزيرة، وألّف أكثر من 50 قصة للأطفال، وله العديد من المطبوعات.

وتفرغ الفقيد من العمل العام لمزاولة أعماله الثقافية الخاصة في دار الصافي للطباعة والنشر التي أسسها عام 1404هـ/1983م.