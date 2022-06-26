تجمع المدينة الصحي يوضح خطوات تربوية لحماية الأبناء من خطر المخدرات

محمد بن مسعود - الدمام - كشف تجمع المدينة الصحي، أن هناك خطوات تربوية لحماية الأبناء من خطر المخدرات.

وحذر التجمع الصحي، الأسر وأولياء الأمور من خطورة المخدرات، مؤكدًا على عدة خطوات تربوية لحماية الأبناء من خطر المخدرات، وهي:

1 – حُسن التواصل معهم، من خلال الحديث عن خطورة تعاطي المخدرات وإساءة استعمالها بحسب ما يناسب كل فئة عمرية.

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2 – الاستماع لهم، وذلك عن طريق الاستماع لحديث الأطفال عن ضغط أصدقائهم عليهم بأي نوع من الانحرافات، ومنها استخدام المخدرات، والعمل على دعم جهودهم وتحفيزهم لمقاومة ذلك.

3 – القدوة الحسنة، فمن المعروف أن الأبناء من الآباء والأمهات، فلو كان الأب يتعاطى المخدرات فسيشب الابن على ذلك، فهم معرضون بشكل أكبر لمحاكاة وتقليد والديهم إن وقعوا في خطر المخدرات.

4 – تقوية العلاقة بالأبناء، فالعلاقة القوية المستمرة بين الآباء وبين أبنائهم، تقلل من أخطار استخدام الأبناء للمخدرات.

من ناحيته، شدد سليمان اللحيدان، مدير الدراسات والمعلومات في مكافحة المخدرات، على دور الأسرة في التوعية ضد أخطار المخدرات، باعتبارها النواة الأولى لحماية النشء والمراهقين والشباب، محذرًا من خطورة تجاهل تقديم المعلومات للأطفال والأبناء واحتوائهم، بدلا من أن يحتويهم آخرون ويقدمون لهم معلومات مغلوطة عن المخدرات.