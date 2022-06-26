ترأس بلاده مجموعة العشرين..الرئيس الإندونيسي يزور المملكة الثلاثاء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- الألمانية

يصل رئيس إندونيسيا -رئيس مجموعة العشرين- جوكو ويدودو إلى جدة بعد غد الثلاثاء في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية تستمر يومين.

وقال مصدر في السفارة الإندونيسية في الرياض لوكالة الأنباء الألمانية ( د.ب.أ ) إن ويدودو سيبحث مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان أجندة قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها بلاده العام الجاري وانعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية وسبل إيجاد مخرج لأزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب هذه الحرب التي شلت الأسواق العالمية.

وأضاف المصدر أن محادثات القمة السعودية الإندونيسية ستتناول أيضا تطورات الملف النووي الإيراني والوضع على الساحة اليمنية الى جانب سبل توطيد الشراكة الاقتصادية بين البلدين في ضوء رؤية المملكة 2030 وتكثيف التعاون بين المملكة وإندونيسيا في المجالات السياسية والاقتصادية والتنسيق الثنائي في القضايا الإقليمية والدولية ودعم كل الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والسلم الدوليين”.