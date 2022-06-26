سمو أمير القصيم يدشن إلكترونيا اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

محمد بن مسعود - الدمام - أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم على أهمية التركيز على تعزيز البرامج التوعوية والوقائية التي تسهم في رفع الوعي تجاه أضرار المخدرات كونها تؤثر على الفرد والمجتمع وتفعيل البرامج التوعوية بالتعاون القطاعات الحكومية والجهات الأخرى ذات العلاقة الأمر الذي يسهم في رفع نسبة الوعي تجاه هذه الآفة الخطيرة .

وأشاد سموه بدور وجهود مديرية مكافحة المخدرات بالمنطقة لتعقب المهربين والمروجين والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة وحماية المجتمع من خطرهم والمحافظة على وطن آمن وشباب قادر على البناء والعطاء وحمايتهم من هذه الآفة الخطيرة، مثمناً للقيادة الرشيدة دعمها لهذا القطاع الحيوي المهم ولكل قطاعات الدولة حتى تؤدي دورها في خدمة الوطن والمواطن.

جاء ذلك بعد أن دشن سمو أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة اليوم ، فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات إلكترونيا بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ومدير مكافحة المخدرات بالمنطقة العميد مشعل العتيبي .

واستمع لشرح من مدير مكافحة المخدرات بالقصيم عن البرامج والأنشطة المصاحبة لفعاليات اليوم العالمي والحملات التوعوية والمعارض والندوات التي تقيمها مكافحة المخدرات بالمنطقة بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة بمحافظات ومراكز المنطقة.