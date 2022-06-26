اخبار الخليج – رئيس مجلس الأوقاف السنية: تجهيز مصليات عيد الاضحى

محمد بن مسعود - الدمام - عقد‭ ‬الشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬فطيس‭ ‬الهاجري‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬المنظمة‭ ‬لإدارة‭ ‬وتنظيم‭ ‬عمل‭ ‬مصليات‭ ‬العيد،‭ ‬اجتماعاً‭ ‬تنسيقيا‭ ‬مع‭ ‬مدير‭ ‬الإدارة‭ ‬والأقسام‭ ‬المعنية‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬التجهيزات‭ ‬الخاصة‭ ‬بمصليات‭ ‬عيد‭ ‬الأضحى‭ ‬المبارك‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناقشة‭ ‬المصليات‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬فيها‭ ‬صلاة‭ ‬عيد‭ ‬الاضحى،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬المصليات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالجاليات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تخصيصها‭ ‬لصلاة‭ ‬عيد‭ ‬الأضحى‭ ‬ببعض‭ ‬المدارس‭ ‬والأندية‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬متفرقة‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وسير‭ ‬الأمور‭ ‬التجهيزية‭ ‬والتنظيمية،‭ ‬لضمان‭ ‬إقامة‭ ‬صلاة‭ ‬العيد‭ ‬في‭ ‬يسر‭ ‬وطمأنينة‭.‬

وأكد‭ ‬الهاجري‭ ‬أن‭ ‬الإدارة‭ ‬باشرت‭ ‬في‭ ‬تجهيز‭ ‬مصليات‭ ‬العيد‭ ‬بكامل‭ ‬ما‭ ‬تحتاجه‭ ‬من‭ ‬مستلزمات،‭ ‬تمهيدا‭ ‬لاستقبال‭ ‬المصلين،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فرق‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬شكلتها‭ ‬الإدارة‭ ‬من‭ ‬قسم‭ ‬الصيانة‭ ‬والخدمات‭ ‬الهندسية‭.‬

وأعرب‭ ‬الهاجري‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لجميع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والأهلية‭ ‬التي‭ ‬تتعاون‭ ‬مع‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬تجهيز‭ ‬مصليات‭ ‬العيد‭ ‬منها‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬وهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬ووزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬وشؤون‭ ‬البلديات‭ ‬ووزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرسمية‭ ‬والأهلية‭.‬