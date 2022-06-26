اخبار الخليج – رئيس مجلس الأوقاف السنية: تجهيز مصليات عيد الاضحى

محمد بن مسعود - الدمام - عقد الشيخ الدكتور راشد بن محمد بن فطيس الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية رئيس اللجنة العليا المنظمة لإدارة وتنظيم عمل مصليات العيد، اجتماعاً تنسيقيا مع مدير الإدارة والأقسام المعنية للوقوف على آخر التجهيزات الخاصة بمصليات عيد الأضحى المبارك لهذا العام.
وتم خلال الاجتماع مناقشة المصليات الرئيسية التي ستقام فيها صلاة عيد الاضحى، إضافة إلى المصليات الخاصة بالجاليات التي تم تخصيصها لصلاة عيد الأضحى ببعض المدارس والأندية الرياضة في أنحاء متفرقة من مملكة البحرين، وسير الأمور التجهيزية والتنظيمية، لضمان إقامة صلاة العيد في يسر وطمأنينة.
وأكد الهاجري أن الإدارة باشرت في تجهيز مصليات العيد بكامل ما تحتاجه من مستلزمات، تمهيدا لاستقبال المصلين، من خلال فرق العمل الذي شكلتها الإدارة من قسم الصيانة والخدمات الهندسية.
وأعرب الهاجري عن شكره وتقديره لجميع الجهات الحكومية والأهلية التي تتعاون مع الإدارة في تجهيز مصليات العيد منها وزارة الداخلية وهيئة البحرين للثقافة والآثار ووزارة التربية والتعليم وشؤون البلديات ووزارة شؤون الشباب والرياضة، وغيرها من المؤسسات الرسمية والأهلية.
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