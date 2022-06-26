شكرا لقرائتكم خبر عن استرداد 500 ألف متر من الأراضي الحكومية بـ"أم الحمام" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت بلدية طيبة الفرعية، التابعة لأمانة محافظة جدة، أمس السبت، تعديات على أراضٍ حكومية بمنطقة أم الحمام، على مساحة 500 ألف متر مربع.

وأوضح رئيس البلدية، مهندس محمد جابر الزهراني، أن البلدية أزالت الإحداثيات بعد أن تحققت الفرق الميدانية من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المعتدين، ما استوجب إزالة التعديات التي شملت بتر خرسانية وتنفيذ شوارع ترابية على مساحة قدرت بـ500 ألف متر مربع.

منع العشوائيات

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الأمانة المستمرة في حماية الأراضي الحكومية والمرافق العامة ومنع نشأة العشوائيات بأشكالها كافة.