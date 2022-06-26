شكرا لقرائتكم خبر عن اختبارات بديلة للطلاب المتعذر حضورهم.. ما الشروط؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت اليوم الأحد الاختبارات النهائية الحضورية للفصل الدراسي الثالث بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية.

وأنهى الطلاب والطالبات اختبارات المواد العملية والشفوية ومواد التقويم التكويني الأسبوع الماضي.

ويُطرح التساؤل حول موقف من تعذر عليه حضور الامتحان في موعده الرسمي، وما إذا كان من حقه خوض اختبارات بديلة لنهاية الفصل الدراسي الثالث، وخاصة لمن يتعرضون للإصابة بفيروس كورونا.

وينص دليل نظم وإجراءات الاختبارات من وزارة التعليم، على أن للطلاب الذين يتعذر حضورهم لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث الحق في اختبارات بديلة.

ويشير إلى أنه يعتبر الطالب الذي يثبت بتقارير طبية معتمدة أن ظروفه المرضية منعته من تأدية جميع أو بعض الاختبارات متغيبا بعذر، وعليه فإن إدارة المدرسة تقوم بإعداد جداول خاصة للاختبارات البديلة لهؤلاء الطلاب.

وتضع المدرسة نموذج أسئلة للطالب يختلف عن نماذج الأسئلة المعتمدة (الدورين والبديل) ومطابقة لجدول المواصفات، على أن تُرصد درجاته وإعلان نتيجته في المواعيد المعتمدة مع بقية الطلاب.

ويمنع اختبار الطالب في أكثر من ماديتن في اليوم الواحد، وفي حالة الضرورة يمكن اختباره في مادة ثالثة بشرط أن تؤخذ موافقة ولي أمره على ذلك خطيا.

وفي السياق نفسه، تفيد المذكرة التفسيرية والقواعد التنظيمية للائحة تقويم الطالب، بأنه يعتبر غياب الطالب المرضي (مثل حالات الإصابة بكورونا والكسور وغيرها) غيابا بعذر، وعليه توفير اختبار بديل له في حال عودته إلى المدرسة، مع بداية العام الدراسي المقبل.

ويحق للطالب دخول الاختبار البديل إذا تغيب عن أداء اختبار نهاية أحد الفصول الدراسية، أو اختبار الدور الثاني، بعذر تقبله المدرسة. — وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa)

نصائح وإرشادات للاستعداد الجيّد للاختبارات النهائية.. مع صادق الدعوات لأبنائنا الطلاب والطالبات بالتوفيق والتفوّق. pic.twitter.com/s2GGdARygA — وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) June 18, 2022

ويشترط لقبول عذر الطالب الذي تغيب عن مادة أو أكثر أن يقدم عذر تغيبه خلال فترة سير الاحتبارات وحتى انتهاء فترة الاختبارات بمدة لا تزيد عن 3 أيام.

يشار إلى أن الجهات المعنية تعمل على توفير غرف خاصة لعزل الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا في المدارس، بحسب الدليل الإرشادي المحدث الذي أصدرته "وقاية".

وشدد الدليل الإرشادي على ضرورة توفير غرفة خاصة مناسبة تكون بعيدة قدر الإمكان عن بقية الفصول الدراسية لعزل الحالات المشتبه بها أو توفير مكان مناسب لذلك، في حال عدم توفر غرف خاصة للعزل، على أن تتوفر بها التهوية المناسبة والمعقمات والمستلزمات الوقائية الأخرى.