شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق ملتقى "تمهير" رفعاً للتوطين في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت غرفة جدة فعاليات ملتقى برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير"، وذلك بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، في إطار رفع معدلات التوطين، ودعم المنشآت بالكوادر الوطنية، وذلك بمركز جدة للمنتديات والفعاليات، والذي يتميز بالتدريب في مقر العمل، وإقامة دورات تأهيلية وتطويرية ترفع المهارات وتحسن الأداء طوال فترة التدريب.

وأكدت غرفة جدة على أن إطلاق برنامج "تمهير"، بالتعاون مع "هدف"، هو نتاج التعاون المثمر من أجل صقل قدراتنا البشرية الوطنية وتأهيلها للانخراط في سوق العمل بمختلف مجالاته، وذلك في ظل الأهداف التي يحملها هذا البرنامج الرائد الذي يتعايش مع رؤية المملكة 2030، والذي يحمل بين دفتيه خدمة منشآت القطاع الحكومي وشبه الحكومي وغير الربحي، ومنشآت القطاع الخاص في النطاق الأخضر المتوسط فأعلى حسب برنامج نطاقات التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأوضحت أن برنامج "تمهير" يهدف للمساهمة في تطوير الكفاءات الوطنية الشابة، وتخفيض تكاليف البحث والوقت المطلوب لتعيين كوادر سعودية متخرجة، وتوفير كوادر سعودية متخرجة يمكن الاستفادة من أعمالها دون أي التزام مالي على المنشأة، إلى جانب تعزيز صورة الجهات المستفيدة من الكوادر السعودية المؤهلة.

وشكرت القائمين على صندوق الموارد البشرية "هدف" المشغل لهذا البرنامج، مؤكدة دورها وتعاونها لدعم الكوادر الوطنية وتأهيلها، والاسهام في إنجاح هذا البرنامج ورسالته وأهدافه، متمنية التوفيق للجميع، ولوطننا الغالي كل التطور والازدهار.