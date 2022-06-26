عاجل| اعترافات صادمة لـ قاتل نيرة أشرف: «أهلها ضحكوا عليا وخلوني أمضي على وصل أمانة»

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_القاهرة

قال محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف خلال أولى جلسات محاكمة أمام محكمة جنايات المنصورة، اليوم الأحد: “أهلها طلبوا مني لم الموضوع وحل الخلاف، وقالوا إنهم غلطانين لكنهم خدعوني وضربوني وكمان خلوني أمضي علي وصل أمانة ليهم”.

وأضاف: “نيرة اتهمتني وفضحتني في الكلية وقالت إني عاوزه أتحرش بيها وأمن الجامعة عارف أخلاقي، وقالوا إني لا يمكن أعمل كده، ومفكرتش في قتلها رغم كل المشاكل اللي عملتها”.

وبدأت محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، نظر أولى جلسات محاكمة محمد عادل؛ لاتهامه بقتل الطالبة المجني عليها نيرة أشرف عمدا مع الخليج 365 الإصرار، إذ بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها؛ قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد 48 ساعة من وقوع الحادث.