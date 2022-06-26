محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الباحة
أعلنت الكلية التقنية للبنين بالباحة عن مواعيد القبول للمتقدمين بطلب الالتحاق بالكلية لبرنامج البكالوريوس وبرنامج الدبلوم لعام 1444هـ.
وأوضح عميد الكلية عبدالله خليف أن التسجيل سيكون متاحاً لبرنامج البكالوريوس اعتبارًا من يوم الأحد 18 – 22 / 12 / 1443هـ وستكون إجراءات الفرز للمتقدمين وإعلان المقبولين ومراسلتهم من يوم الثلاثاء 27 – 29 / 12 / 1443هـ، على أن تكون إجراءات القبول النهائي ابتداءً من يوم الأحد 02 – 20 / 01 /1444هـ، فيما سيكون التسجيل متاحاً لبرنامج الدبلوم من يوم الأحد 25 – 29 / 12 / 1443هـ، وستكون إجراءات الفرز للمتقدمين وإعلان المقبولين من يوم الأحد 2 – 04 / 01 / 1444هـ وإجراءات القبول النهائي ستكون من يوم الأحد 2 – 20 / 01 / 1444هـ.
وأشار إلى أن التسجيل سيكون من خلال بوابة “قبولي” الخاص بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر تقنية الباحة للبنين تعلن مواعيد القبول الإلكتروني للبكالوريوس والدبلوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.