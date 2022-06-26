تقنية الباحة للبنين تعلن مواعيد القبول الإلكتروني للبكالوريوس والدبلوم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الباحة

أعلنت الكلية التقنية للبنين بالباحة عن مواعيد القبول للمتقدمين بطلب الالتحاق بالكلية لبرنامج البكالوريوس وبرنامج الدبلوم لعام 1444هـ.

وأوضح عميد الكلية عبدالله خليف أن التسجيل سيكون متاحاً لبرنامج البكالوريوس اعتبارًا من يوم الأحد 18 – 22 / 12 / 1443هـ وستكون إجراءات الفرز للمتقدمين وإعلان المقبولين ومراسلتهم من يوم الثلاثاء 27 – 29 / 12 / 1443هـ، على أن تكون إجراءات القبول النهائي ابتداءً من يوم الأحد 02 – 20 / 01 /1444هـ، فيما سيكون التسجيل متاحاً لبرنامج الدبلوم من يوم الأحد 25 – 29 / 12 / 1443هـ، وستكون إجراءات الفرز للمتقدمين وإعلان المقبولين من يوم الأحد 2 – 04 / 01 / 1444هـ وإجراءات القبول النهائي ستكون من يوم الأحد 2 – 20 / 01 / 1444هـ.

وأشار إلى أن التسجيل سيكون من خلال بوابة “قبولي” الخاص بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate.