“تداول السعودية” تعلن إطلاق العقود المستقبلية للأسهم المفردة 4 يوليو 2022

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أعلنت “تداول السعودية” اليوم عن نيتها إطلاق العقود المستقبلية للأسهم المفردة، ابتداءً من 4 يوليو 2022, لتكون ثاني منتج مشتقات مالية يتم تداولها في السوق المالية السعودية، وستكون العقود الجديدة متاحة للتداول، بما يمكّن المستثمرين المحليين والأجانب من التحوط وإدارة المخاطر بشكل فعال بالإضافة إلى تنويع المنتجات المتاحة للتداول في السوق.
وأوضحت أن العقود المستقبلية للأسهم المفردة هي عقود مستقبلية موحدة تتخذ من سهم شركة معينة أصلاً أساسياً لها، وتم انتقاء الأسهم من بين مجموعة من الشركات الأكثر سيولة المدرجة في تداول السعودية، وشأنها شأن المنتجات الأخرى المتداولة في السوق، وستتولّى شركة مركز مقاصة الأوراق المالية “مقاصة” مهمة مقاصة وتسوية العقود المستقبلية للأسهم المفردة، تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية.
وبينت أن جميع المستثمرين يمكنهم تداول العقود المستقبلية للأسهم المفردة عن طريق أعضاء المشتقات المسجلين، التي تشمل أصولها الأساسية 10 شركات, وهي: مصرف الراجحي، أرامكو السعودية، البنك الأهلي السعودي، مصرف الإنماء، سابك، إس تي سي، كيان السعودية، الشركة السعودية للكهرباء، المراعي، ومعادن، وقد تم اختيار الشركات بناءً على قائمة من المعايير التي تهدف إلى ضمان توافر السيولة لتلبية متطلبات السوق، والحفاظ على نزاهة السوق، وتمكين الإدارة الفعالة للمحافظ الاستثمارية والتحوط من المخاطر.
وقال المدير التنفيذي لتداول السعودية محمد الرميح: “يسرّنا إطلاق منتج المشتقات المالية الثاني في “تداول السعودية”، في خطوة تؤكد التزامنا بتوفير منتجات وخدمات متطورة ومبتكرة للمستثمرين المحليين والدوليين، كما يدعم إطلاق العقود المستقبلية للأسهم المفردة ازدهار السوق المالية السعودية من خلال تنويع المنتجات المتوفرة وتعزيزها بأدوات تحوط فعالة لإدارة المخاطر والحد من الخسائر عند أي ظروف اقتصادية معاكسة”.
يذكر أن “تداول السعودية” أطلقت سوق المشتقات المالية في عام 2020م، وتسعى إلى طرح منتجات مشتقات مالية أخرى، تتضمن عقود الخيارات للأسهم المفردة.
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