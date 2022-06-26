أمانة العاصمة المقدسة تعلن البدء في استكمال بيانات المواطنين الذين الخليج 365 منحهم أراضٍ بمخططات ولي العهد 9

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة
أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن البدء في استكمال بيانات المواطنين الذين الخليج 365 وأن تم منحهم أراضٍ ضمن مخططات ولي العهد 9 للأجزاء (د,هـ,و,ز,ح,ي) .
وأشارت الأمانة إلى أن الإجراءات المتبعة لمعالجة الأراضي الممنوحة للمواطنين ضمن المخططات المذكورة قد تم نقلها إلى مخطط ولي العهد 9 (ح) المعدل ، مهيبةً بجميع المواطنين الممنوحين ضمن المخططات المذكورة سرعة استكمال بياناتهم ومعلوماتهم ، مع إرفاق المستندات الخاصة بذلك لحصرهم ، وذلك عن طريق الدخول على الرابط التالي :
https://wsrv.holymakkah.gov.sa/CS/CitizenAuth/Login?sysid=101
وأكدت الأمانة أن مدة الحصر ستكون شهر من تاريخه ، لافتةً النظر إلى أن مخططات ولي العهد سوف تُسهم في توفير قطع أراضٍ أكثر تميزاً ، وفي إطار توفير أراضٍ سكنية مختلفة المحاور تتماشى مع احتياجات المواطنين بمختلف شرائحهم المجتمعية.
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