أمانة جازان تقدّم خدمة تصريح الذبح للمطاعم والمطابخ عبر منصة “بلدي”

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – جامعة‭ ‬العلوم‭ ‬التطبيقية‭ ‬تطرح‭ ‬أربع‭ ‬برامج‭ ‬جديدة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬لندن‭ ‬ساوث‭ ‬بانك‭ ‬البريطانية

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