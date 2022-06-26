وكالة الشؤون النسائية بالمسجد الحرام تواصل جهودها لخدمة ضيوف الرحمن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة

تواصل وكالة الشؤون النسائية بالمسجد الحرام بجهود متواصلة ومكثفة خدمة قاصدات بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام، وذلك بالإشراف على تنفيذ كافة الخدمات الميدانية النسائية بالمسجد الحرام، كخدمة سقيا ماء زمزم، وعمليات غسل وتعقيم وتطهير المسجد الحرام ومرافقه الخارجية وفق أعلى المعايير الصحية .

وتعكف وكالة الشؤون النسائية على التخطيط لوضع حزم من البرامج الهادفة لخدمة حجاج بيت الله الحرام بمختلف اللغات، ضمن مبادرة ( شعائر )، إذ تتنوع البرامج في طريقة عرضها ومحتواها كما تتركز الجهود النسائية على إعداد الخطط التفويجية لتسهيل عملية الدخول والخروج لقاصدات بيت الله الحرام عبر معايير عالمية للتنظيم، إلى جانب ضبط المسارات وتنظيم الوصول إلى صحن المطاف والمسعى والمصليات بكل يسر وسهولة بالإضافة إلى إطلاق سلسلة من المبادرات الإرشادية والتوجيهية المتميزة، من أبرزها مبادرة (أحطني علماً) والتي تعرض كيفية أداء مناسك الحج بالتفصيل عبر شاشات رقمية .

فيما تمثلت خدمات الأشخاص ذوات الإعاقة بتهيئة المصليات وتجهيزها والحرص على توفر القلم القارئ ومصاحف برايل، كما ستطلق مبادرة (نحن معك) لذوي الهمم وكبار السن ومرضى ألزهايمر، والمتمثلة في توفير أساور تحوي معلومات تعريفية عنهم.

وتحرص وكالة الشؤون النسائية على تنظيم وإدارة العمل التطوعي داخل المسجد الحرام وتوفير الفرص التطوعية النوعية في عدة مجالات للمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن حيثُ بلغ إجمالي الفرق التطوعية المشاركة في حج هذا العام ٧ فرق يزيد عدد المتطوعات فيها عن ١٠٠٠ متطوعة يقدمن العديد من الخدمات تم التركيز فيها على مجالات الترجمة واللغات لخدمة أكبر فئة من ضيوف بيت الله الحرام ، بالإضافة إلى خدمات مساعدة كبار السن ذوي الإعاقة وخدمات التطوع الصحي والتوجيه والإرشاد المكاني والمشاركة في تنظيم الحشود وسقيا زمزم.