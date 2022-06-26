شكرا لقرائتكم خبر عن منصة بلدي تقدّم تصريح ذبح الأضاحي للمطاعم والمطابخ بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقدّم أمانة محافظة جدة خدمة تصريح ذبح الأضاحي عبر منصة "بلدي"، لأصحاب المطاعم والمطابخ، لممارسة أعمال الذبح في أيام عيد الأضحى المبارك من 13-10 ذي الحجة، حيث يمكن إصدار تصريح الخدمة لفترة محددة حتى تاريخ ال5 من شهر ذي الحجة القادم، بدون رسوم، لتسهيل أعمال أصحاب المطاعم والمطابخ.

وتهدف الخدمة لتلبية حجم الاحتياج في موسم الحج، والتخفيف عن أصحاب المنشآت وعملائهم من القيام بذبح الأضاحي وفق اشتراطات بلدية محددة يلتزم بها صاحب المنشأة التي تسهم في تقديم الخدمة بطريقة منظمة وصحية.