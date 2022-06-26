شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف الحملات الرقابية بالعاصمة المقدسة استعداداً لموسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - إزالة 115من حظائر الأغنام العشوائية بالعاصمة المقدسة

- ضبط 3 مسالخ عشوائية تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية

كثفت أمانة العاصمة المقدسة حملاتها الرقابية على الإحداثيات العشوائية وإزالة جميع أشكال التعدّي على الطرق والأراضي المفتوحة وداخل الأحياء، ولا سيما التي تتعلق منها بنشاط بيع المواشي بطرق غير نظامية، التي تتزايد قبيل موسم الحج وعيد الأضحى المبارك وضمن جهودها في مكافحة الظواهر السلبية واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين، حيث يتم متابعة ورصد تلك المواقع من خلال تكثيف أعمال الرقابة الميدانية بالبلديات الفرعية للمحافظة على الإصحاح البيئي، وإزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري في مختلف نواحي مكة المكرمة.

وأسفرت الحملات عن رصد وإزالة ما يقارب 115من حظائر الأغنام العشوائية والمقامة بشكل غير نظامي، وتُشكّل خطراً على الإصحاح البيئي، وجرى على الفور وبالتنسيق مع الجهات الأمنية إزالة جميع الإحداثيات بالمواقع المرصودة وإزالة جميع الحظائر العشوائية والصنادق والشبوك المقامة بطرق غير نظامية، وتطبيق لائحة الجزاءات وفق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

ورصدت الفرق الرقابية ببلدية المعابدة الفرعية بضبط 3 مسالخ عشوائية تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، وذلك خلال الجولات الميدانية المكثّفة التي نفّذتها البلدية على عدد من المواقع ضمن نطاقها الإشرافي، وتم إغلاق المواقع وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وفي السياق ذاته واصلت بلدية العمرة الفرعية جولاتها الرقابية والميدانية على المصانع والمستودعات ضمن نطاقها الإشرافي، للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات البلدية، حيث أغلقت الفرق الرقابية 4 مواقع مخالفة وغير مرخص لها بمزاولة النشاط، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، مؤكدةً مواصلة الجهود في التصدي لجميع الظواهر السلبية، واستمرار الحملات الميدانية بجميع أحياء العاصمة المقدسة للقضاء على أي مخالفات وتعزيز الإصحاح البيئي، وتأمين الأجواء الصحية الآمنة للمواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام.