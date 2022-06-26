اخبار الخليج – د‭.‬جيف‭ ‬زابودسكي‭: ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬انشأت‭  ‬لتقديم‭ ‬أسلوب‭ ‬تعليم‭ ‬امريكي‭ ‬اصيل‭ ‬مشابه‭ ‬للجامعات‭ ‬الأمريكية

محمد بن مسعود - الدمام - لا ينبغي لأي طالب حرمان نفسه من تعليم عالي الجودة بسبب المخاوف المالية فنحن نوفرعدد من الخيارات التي تجعل التعليم الأمريكي متاحا للجميع
قال د.جيف زابودسكي ان الهدف من انشاء الجامعة الامريكية بالبحرين «AUBH» جاء لتقديم أسلوب تعليم امريكي اصيل وتوفير تجربة تعليمية فريدة للطلاب في مملكة البحرين و تعد الجامعة الأمريكية في البحرين أول جامعة تعليمية على الطراز الأمريكي في مملكة البحرين، وهي جزء من محفظة «ممتلكات»، تحت صندوق «العلم». تتمثل مهمتنا الجامعية في توفير الفرص للطلاب البحرينيين وغير البحرينيين لتحقيق أهدافهم المهنية والشخصية من خلال بيئة دقيقة ومُتمحورة حول الطلاب، جاء ذلك خلال لقاء «الأيام» بـ «د. جيف زابودسكي». واضاف «د.جيف زابودسكي»: «لعل أهم ما يميز نظام التعليم الأمريكي هو مرونة التعليم، فهناك الكثير من الطلاب الذين يتخرجون بشكل مباشر من المدرسة الثانوية لا يعلمون حقا اي تخصص يرغبون في دراسته، ولكن في الجامعة الامريكية بالبحرين يمكن للطالب اختيار تخصص معين ثم تغيير التخصص دون خسارة الساعات الدراسية وذلك كون أول عامين في الدراسة هي للمواد العامة، فاذا قرر الطالب التحويل لتخصص آخر يمكنه القيام بذلك وهذا الأمر ينجح كثيرا مع العديد من الطلاب الذين لم يدركوا اين يروون انفسهم، لذلك قمنا بجلب النموذج الامريكي في التعليم الفريد والمرن ليتمكن الطلاب من امكانية تحديد مستقبلهم من دون إضاعة العديد من السنوات الدراسية، وهذا ما يميز نظام التعليم الأمريكي، مع التركيز على الجودة والتأكد من ان التعليم الذي يحصل عليه الطالب بجودة عالية ومناسب لسوق العمل المحلي بحيث حين يتخرج الطالب يكون قادرا على الحصول على وظيفة جيدة جدا».
الكليات والتخصصات
وفيما يتعلق بالكليات والتخصصات قال «د.جيف زابودسكي»: لدينا ثلاث كليات مختلفة تندرج تحتها عدة تخصصات الدراسية وهي: «كلية الإعلام والتصميم والتي يندرج تحتها تخصص تصميم الوسائط المتعددة، كلية الهندسة التي تضم العديد من التخصصات الهندسية كالهندسة الميكانيكية، الهندسة الصناعية، هندسة الكمبيوتر، علوم الكمبيوتر، والهندسة المدنية، وايضا كلية إدارة الاعمال والتي تضم تخصصات التمويل، الادارة، الموارد البشرية، التسويق الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، فنحن لدينا مجموعة واسعة من التخصصات المختلفة التي يمكن للطلاب الالتحاق بها ونحن نتطلع دائمًا لإضافة أنواع جديدة من البرامج لأننا نريد أن نبقى على اطلاع دائم بإحتياجات السوق، ومن أهم ما يميز جامعتنا الشراكة الأكاديمية مع جامعة ولاية كاليفورنيا، نورثردج، لوس أنجلس. وبموجب هذه الشراكة بإمكان الطالب الاختيار فيما يتعلق بدراسته كالدراسة لمدة عامين في مملكة البحرين ومن ثم التوجه الى الولايات المتحدة للدراسة في جامعة ولاية كاليفورنيا، نورثردج او الدراسة لمدة ثلاث اعوام في مملكة البحرين ومن ثم التوجه لدراسة العام الرابع في الولايات المتحدة.
هذا وعلى صعيد آخر نحن متحمسون لاطلاق برنامجنا الأول للخريجين في سبتمبر القادم وهو ماجستير إدارة الأعمال والذي قمنا بتطويره مع شركائنا في جامعة ولاية كاليفورنيا «نورثريدج» الواقعة في بمدينة «لوس أنجلوس» بولاية كاليفورنيا وقد أردنا التأكد من أننا قدمنا وصممنا ماجستير في إدارة الأعمال ليكون فريدًا في السوق حيث يرتكز البرنامج بشكل اساسي على أهمية البيانات التي غالبا ما نسمع كثيرا عنها كتحليل البيانات وتنمية الأعمال التجارية، تحليلات الأفراد للقادة، الابتكار في السياق العالمي، الخ.
تمويل الدراسة
وبشأن حصول الطالب على التمويل ليتمكن من الدراسة بالجامعة الأمريكية بالبحرين قال «د.جيف زابودسكي»هناك الكثير من الطلاب الذين يرغبون في مواصلة دراستهم بعد المدرسة الثانوية والذهاب إلى الجامعة في كثير من الأحيان ولكن أول ما يفكر فيه الطالب السعر الذي يتوقع انه سيكون مرتفعًا للغاية، اذا كانت عائلته غير قادرة على دعمه لذلك يتركون خيار الالتحاق بالجامعة وعدم خوض التجربة، وما اريد ان اقوله أنه لا ينبغي لأي طالب حرمان نفسه من التعليم عالي الجودة بسبب مخاوفه المالية ،لهذا ركزت الجامعة على عدة خيارات ليكون التعليم متاح للجميع فقد أنشأنا مجموعة من الفرص لمساعدة الطلاب المحتاجين ماليًا وقد فعلنا ذلك من خلال آليات عديدة كسبل الدفع المتعددة، الشراكات مع مختلف البنوك لتمويل الدراسة، المنح الدراسية، خطط الدفع الميسرة عبر الأقساط. لذلك فإن الطلاب الذين أظهروا قدرات متميزة في المدرسة الثانوية ولديهم الإصرار والعزيمة والتميز في مجالات لا صفية أيضا ستتوفر لديهم فرصة التقديم على منحة دراسية. فقد تم تطوير هذه المنح الدراسية بالشراكة مع عدد من المؤسسات المختلفة التي اختارت المضي قدمًا لأنهم يطمحون لرؤية أشخاص مبدعين وموهوبين ينتقلون إلى شركاتهم. كما تم تخصيص بعض المنح الدراسية من قبل جامعتنا للطلاب غير القادرين على تحمل مصاريف الدراسة. كما أنشأنا علاقات مع البنوك المحلية أيضًا التي ساهمت في إنشاء برامج قروض تعليمية للطلاب لإيماننا الكامل بأن أن التعليم العالي له عائد كبير فكلما حصل الطالب على مزيد من التعليم القوي زادت أرباحه طوال حياته، لذلك هناك بعض الطلاب الذين سيقولون إنني على استعداد للحصول على قرض لأنني أعرف أنني سأحصل على وظيفة رائعة ويمكنني دفع ذلك عندما اعمل».
وفي الشأن ذاته قال «د.جيف زابودسكي»: «جامعتنا تواكب التطور بحيث يمكن للطالب أو ولي امره الدفع من خلال استخدام خدمات مثل «فوري أو فوري بلس» و «فواتير» اضافة للدفع النقدي او الشيكات والدفع عبر تطبيق STC pay، كما يمكن للطالب ان يحصل على الخصم العائلي حيث أنه اذا كان هناك أكثر من فرد في الأسرة الواحدة يرغبون بالدراسة في الجامعة الأمريكية بالبحرين في نفس الوقت فنقوم بتقديم خصومات لهم.
مرافق الجامعة
وفيما يتعلق بمرافق الجامعة قال «د.جيف زابودسكي»: ان أحد أكثر الأشياء التي نفخر بها في الجامعة الأمريكية بالبحرين البنية التحتية التي لدينا والمرافق التي تم إنشاؤها فالحرم الجامعي جديد تمامًا فقد تم افتتاحه في عام 2019 والحرم الجامعي متكامل لكافة الطلبة منذ يومهم الأول في الجامعة فالفصول الدراسية تحتوي على مقاعد مريحة وإضاءة ونوافذ جميلة، وأفضل التقنيات المتوافقة مع أحدث التطورات التكنولوجية مثل السبورات الإلكترونية والتي تدعم العديد من التقنيات الحديثة، وبالطبع اذا الطالب يرغب الطلاب في الحصول على تعليم بأسلوب أمريكي فإن الأمر لا يتعلق فقط بالذهاب إلى الفصل بل الحصول على ميزات أخرى مثل الفعاليات اللاصفية التي تنمي مواهبهم وتصقل خبراتهم وقد عملنا على توفير العديد من المرافق التي تسهم في توفير التعليم بالأسلوب الأمريكي فلدينا مكتبة رائعة تحتوي على أحدث التقنيات التي قد يحتاجها الطالب، فتحتوي على مكتبة الكترونية توفر ما يحتاجه الطالب من كتب الكترونية فمكتبات اليوم ليست مثل المكتبات التقليدية التي تحتوي على كتب ورقية فقط، كما نوفر أيضا خيار الكتب الورقية للطلاب الذين يفضلونها، كما تتوافر بعض المرافق للعب الالعاب ومشاهدة الافلام، الكافتيريا، متجر لشراء الأدوات المكتبية الجامعية والكتب، قاعة فعاليات، مركز رياضي متطور جدا.
قد يهمك أيضاً :-
- اخبار الخليج - واشنطن :الاتفاق النووي يمنع طهران من امتلاك أسلحة نووية
- اخبار الخليج - انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية.. وكييف: ضربات روسيا تهدف لترهيبنا
- الحصيني يكشف موعد انكسار الموجة الحارة على أجواء المملكة
- جامعة حفر الباطن تفتح باب التقديم في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1444 هـ
- اخبار دوليه - يمنية تثير ضجة بأمريكا ..والكونغرس يحتفي لعام برسالتها عن «الحجاب»
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – د.جيف زابودسكي: الجامعة الأمريكية بالبحرين انشأت لتقديم أسلوب تعليم امريكي اصيل مشابه للجامعات الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.