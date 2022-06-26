اخبار الخليج – د‭.‬جيف‭ ‬زابودسكي‭: ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬انشأت‭  ‬لتقديم‭ ‬أسلوب‭ ‬تعليم‭ ‬امريكي‭ ‬اصيل‭ ‬مشابه‭ ‬للجامعات‭ ‬الأمريكية

محمد بن مسعود - الدمام - لا‭ ‬ينبغي‭ ‬لأي‭ ‬طالب‭ ‬حرمان‭ ‬نفسه‭ ‬من‭ ‬تعليم‭ ‬عالي‭ ‬الجودة‭ ‬بسبب‭ ‬المخاوف‭ ‬المالية‭ ‬فنحن‭ ‬نوفرعدد‭ ‬من‭ ‬الخيارات‭ ‬التي‭ ‬تجعل‭ ‬التعليم‭ ‬الأمريكي‭ ‬متاحا‭ ‬للجميع

قال‭ ‬د‭.‬جيف‭ ‬زابودسكي‭ ‬ان‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬انشاء‭ ‬الجامعة‭ ‬الامريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬‮«‬AUBH‮»‬‭ ‬جاء‭ ‬لتقديم‭ ‬أسلوب‭ ‬تعليم‭ ‬امريكي‭ ‬اصيل‭ ‬وتوفير‭ ‬تجربة‭ ‬تعليمية‭ ‬فريدة‭ ‬للطلاب‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬و‭ ‬تعد‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬أول‭ ‬جامعة‭ ‬تعليمية‭ ‬على‭ ‬الطراز‭ ‬الأمريكي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وهي‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬محفظة‭ ‬‮«‬ممتلكات‮»‬،‭ ‬تحت‭ ‬صندوق‭ ‬‮«‬العلم‮»‬‭. ‬تتمثل‭ ‬مهمتنا‭ ‬الجامعية‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬الفرص‭ ‬للطلاب‭ ‬البحرينيين‭ ‬وغير‭ ‬البحرينيين‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهدافهم‭ ‬المهنية‭ ‬والشخصية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بيئة‭ ‬دقيقة‭ ‬ومُتمحورة‭ ‬حول‭ ‬الطلاب،‭ ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬‮«‬الأيام‮»‬‭ ‬بـ‭ ‬‮«‬د‭. ‬جيف‭ ‬زابودسكي‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬د‭.‬جيف‭ ‬زابودسكي‮»‬‭: ‬‮«‬لعل‭ ‬أهم‭ ‬ما‭ ‬يميز‭ ‬نظام‭ ‬التعليم‭ ‬الأمريكي‭ ‬هو‭ ‬مرونة‭ ‬التعليم،‭ ‬فهناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الطلاب‭ ‬الذين‭ ‬يتخرجون‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬من‭ ‬المدرسة‭ ‬الثانوية‭ ‬لا‭ ‬يعلمون‭ ‬حقا‭ ‬اي‭ ‬تخصص‭ ‬يرغبون‭ ‬في‭ ‬دراسته،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬الامريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬يمكن‭ ‬للطالب‭ ‬اختيار‭ ‬تخصص‭ ‬معين‭ ‬ثم‭ ‬تغيير‭ ‬التخصص‭ ‬دون‭ ‬خسارة‭ ‬الساعات‭ ‬الدراسية‭ ‬وذلك‭ ‬كون‭ ‬أول‭ ‬عامين‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬هي‭ ‬للمواد‭ ‬العامة،‭ ‬فاذا‭ ‬قرر‭ ‬الطالب‭ ‬التحويل‭ ‬لتخصص‭ ‬آخر‭ ‬يمكنه‭ ‬القيام‭ ‬بذلك‭ ‬وهذا‭ ‬الأمر‭ ‬ينجح‭ ‬كثيرا‭ ‬مع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الطلاب‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يدركوا‭ ‬اين‭ ‬يروون‭ ‬انفسهم،‭ ‬لذلك‭ ‬قمنا‭ ‬بجلب‭ ‬النموذج‭ ‬الامريكي‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬الفريد‭ ‬والمرن‭ ‬ليتمكن‭ ‬الطلاب‭ ‬من‭ ‬امكانية‭ ‬تحديد‭ ‬مستقبلهم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إضاعة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬السنوات‭ ‬الدراسية،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يميز‭ ‬نظام‭ ‬التعليم‭ ‬الأمريكي،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الجودة‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬التعليم‭ ‬الذي‭ ‬يحصل‭ ‬عليه‭ ‬الطالب‭ ‬بجودة‭ ‬عالية‭ ‬ومناسب‭ ‬لسوق‭ ‬العمل‭ ‬المحلي‭ ‬بحيث‭ ‬حين‭ ‬يتخرج‭ ‬الطالب‭ ‬يكون‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬وظيفة‭ ‬جيدة‭ ‬جدا‮»‬‭.‬

الكليات‭ ‬والتخصصات

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالكليات‭ ‬والتخصصات‭ ‬قال‭ ‬‮«‬د‭.‬جيف‭ ‬زابودسكي‮»‬‭: ‬لدينا‭ ‬ثلاث‭ ‬كليات‭ ‬مختلفة‭ ‬تندرج‭ ‬تحتها‭ ‬عدة‭ ‬تخصصات‭ ‬الدراسية‭ ‬وهي‭: ‬‮«‬كلية‭ ‬الإعلام‭ ‬والتصميم‭ ‬والتي‭ ‬يندرج‭ ‬تحتها‭ ‬تخصص‭ ‬تصميم‭ ‬الوسائط‭ ‬المتعددة،‭ ‬كلية‭ ‬الهندسة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التخصصات‭ ‬الهندسية‭ ‬كالهندسة‭ ‬الميكانيكية،‭ ‬الهندسة‭ ‬الصناعية،‭ ‬هندسة‭ ‬الكمبيوتر،‭ ‬علوم‭ ‬الكمبيوتر،‭ ‬والهندسة‭ ‬المدنية،‭ ‬وايضا‭ ‬كلية‭ ‬إدارة‭ ‬الاعمال‭ ‬والتي‭ ‬تضم‭ ‬تخصصات‭ ‬التمويل،‭ ‬الادارة،‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية،‭ ‬التسويق‭ ‬الرقمي‭ ‬ووسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬فنحن‭ ‬لدينا‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬التخصصات‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬للطلاب‭ ‬الالتحاق‭ ‬بها‭ ‬ونحن‭ ‬نتطلع‭ ‬دائمًا‭ ‬لإضافة‭ ‬أنواع‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬لأننا‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نبقى‭ ‬على‭ ‬اطلاع‭ ‬دائم‭ ‬بإحتياجات‭ ‬السوق،‭ ‬ومن‭ ‬أهم‭ ‬ما‭ ‬يميز‭ ‬جامعتنا‭ ‬الشراكة‭ ‬الأكاديمية‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬ولاية‭ ‬كاليفورنيا،‭ ‬نورثردج،‭ ‬لوس‭ ‬أنجلس‭. ‬وبموجب‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬بإمكان‭ ‬الطالب‭ ‬الاختيار‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بدراسته‭ ‬كالدراسة‭ ‬لمدة‭ ‬عامين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬التوجه‭ ‬الى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬للدراسة‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬ولاية‭ ‬كاليفورنيا،‭ ‬نورثردج‭ ‬او‭ ‬الدراسة‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاث‭ ‬اعوام‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬التوجه‭ ‬لدراسة‭ ‬العام‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬

هذا‭ ‬وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬آخر‭ ‬نحن‭ ‬متحمسون‭ ‬لاطلاق‭ ‬برنامجنا‭ ‬الأول‭ ‬للخريجين‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬القادم‭ ‬وهو‭ ‬ماجستير‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال‭ ‬والذي‭ ‬قمنا‭ ‬بتطويره‭ ‬مع‭ ‬شركائنا‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬ولاية‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬‮«‬نورثريدج‮»‬‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬بمدينة‭ ‬‮«‬لوس‭ ‬أنجلوس‮»‬‭ ‬بولاية‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬وقد‭ ‬أردنا‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬أننا‭ ‬قدمنا‭ ‬وصممنا‭ ‬ماجستير‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال‭ ‬ليكون‭ ‬فريدًا‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬حيث‭ ‬يرتكز‭ ‬البرنامج‭ ‬بشكل‭ ‬اساسي‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬البيانات‭ ‬التي‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬نسمع‭ ‬كثيرا‭ ‬عنها‭ ‬كتحليل‭ ‬البيانات‭ ‬وتنمية‭ ‬الأعمال‭ ‬التجارية،‭ ‬تحليلات‭ ‬الأفراد‭ ‬للقادة،‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬السياق‭ ‬العالمي،‭ ‬الخ‭.‬

تمويل‭ ‬الدراسة

وبشأن‭ ‬حصول‭ ‬الطالب‭ ‬على‭ ‬التمويل‭ ‬ليتمكن‭ ‬من‭ ‬الدراسة‭ ‬بالجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬قال‭ ‬‮«‬د‭.‬جيف‭ ‬زابودسكي‮»‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الطلاب‭ ‬الذين‭ ‬يرغبون‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬دراستهم‭ ‬بعد‭ ‬المدرسة‭ ‬الثانوية‭ ‬والذهاب‭ ‬إلى‭ ‬الجامعة‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭ ‬ولكن‭ ‬أول‭ ‬ما‭ ‬يفكر‭ ‬فيه‭ ‬الطالب‭ ‬السعر‭ ‬الذي‭ ‬يتوقع‭ ‬انه‭ ‬سيكون‭ ‬مرتفعًا‭ ‬للغاية،‭ ‬اذا‭ ‬كانت‭ ‬عائلته‭ ‬غير‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬لذلك‭ ‬يتركون‭ ‬خيار‭ ‬الالتحاق‭ ‬بالجامعة‭ ‬وعدم‭ ‬خوض‭ ‬التجربة،‭ ‬وما‭ ‬اريد‭ ‬ان‭ ‬اقوله‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬لأي‭ ‬طالب‭ ‬حرمان‭ ‬نفسه‭ ‬من‭ ‬التعليم‭ ‬عالي‭ ‬الجودة‭ ‬بسبب‭ ‬مخاوفه‭ ‬المالية‭ ‬،لهذا‭ ‬ركزت‭ ‬الجامعة‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬خيارات‭ ‬ليكون‭ ‬التعليم‭ ‬متاح‭ ‬للجميع‭ ‬فقد‭ ‬أنشأنا‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬لمساعدة‭ ‬الطلاب‭ ‬المحتاجين‭ ‬ماليًا‭ ‬وقد‭ ‬فعلنا‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬آليات‭ ‬عديدة‭ ‬كسبل‭ ‬الدفع‭ ‬المتعددة،‭ ‬الشراكات‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬البنوك‭ ‬لتمويل‭ ‬الدراسة،‭ ‬المنح‭ ‬الدراسية،‭ ‬خطط‭ ‬الدفع‭ ‬الميسرة‭ ‬عبر‭ ‬الأقساط‭. ‬لذلك‭ ‬فإن‭ ‬الطلاب‭ ‬الذين‭ ‬أظهروا‭ ‬قدرات‭ ‬متميزة‭ ‬في‭ ‬المدرسة‭ ‬الثانوية‭ ‬ولديهم‭ ‬الإصرار‭ ‬والعزيمة‭ ‬والتميز‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬لا‭ ‬صفية‭ ‬أيضا‭ ‬ستتوفر‭ ‬لديهم‭ ‬فرصة‭ ‬التقديم‭ ‬على‭ ‬منحة‭ ‬دراسية‭. ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬تطوير‭ ‬هذه‭ ‬المنح‭ ‬الدراسية‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬اختارت‭ ‬المضي‭ ‬قدمًا‭ ‬لأنهم‭ ‬يطمحون‭ ‬لرؤية‭ ‬أشخاص‭ ‬مبدعين‭ ‬وموهوبين‭ ‬ينتقلون‭ ‬إلى‭ ‬شركاتهم‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تخصيص‭ ‬بعض‭ ‬المنح‭ ‬الدراسية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جامعتنا‭ ‬للطلاب‭ ‬غير‭ ‬القادرين‭ ‬على‭ ‬تحمل‭ ‬مصاريف‭ ‬الدراسة‭. ‬كما‭ ‬أنشأنا‭ ‬علاقات‭ ‬مع‭ ‬البنوك‭ ‬المحلية‭ ‬أيضًا‭ ‬التي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬إنشاء‭ ‬برامج‭ ‬قروض‭ ‬تعليمية‭ ‬للطلاب‭ ‬لإيماننا‭ ‬الكامل‭ ‬بأن‭ ‬أن‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬له‭ ‬عائد‭ ‬كبير‭ ‬فكلما‭ ‬حصل‭ ‬الطالب‭ ‬على‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التعليم‭ ‬القوي‭ ‬زادت‭ ‬أرباحه‭ ‬طوال‭ ‬حياته،‭ ‬لذلك‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬الطلاب‭ ‬الذين‭ ‬سيقولون‭ ‬إنني‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬قرض‭ ‬لأنني‭ ‬أعرف‭ ‬أنني‭ ‬سأحصل‭ ‬على‭ ‬وظيفة‭ ‬رائعة‭ ‬ويمكنني‭ ‬دفع‭ ‬ذلك‭ ‬عندما‭ ‬اعمل‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬الشأن‭ ‬ذاته‭ ‬قال‭ ‬‮«‬د‭.‬جيف‭ ‬زابودسكي‮»‬‭: ‬‮«‬جامعتنا‭ ‬تواكب‭ ‬التطور‭ ‬بحيث‭ ‬يمكن‭ ‬للطالب‭ ‬أو‭ ‬ولي‭ ‬امره‭ ‬الدفع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استخدام‭ ‬خدمات‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬فوري‭ ‬أو‭ ‬فوري‭ ‬بلس‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬فواتير‮»‬‭ ‬اضافة‭ ‬للدفع‭ ‬النقدي‭ ‬او‭ ‬الشيكات‭ ‬والدفع‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬STC pay،‭ ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬للطالب‭ ‬ان‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬الخصم‭ ‬العائلي‭ ‬حيث‭ ‬أنه‭ ‬اذا‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬فرد‭ ‬في‭ ‬الأسرة‭ ‬الواحدة‭ ‬يرغبون‭ ‬بالدراسة‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬فنقوم‭ ‬بتقديم‭ ‬خصومات‭ ‬لهم‭.‬

مرافق‭ ‬الجامعة

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمرافق‭ ‬الجامعة‭ ‬قال‭ ‬‮«‬د‭.‬جيف‭ ‬زابودسكي‮»‬‭: ‬ان‭ ‬أحد‭ ‬أكثر‭ ‬الأشياء‭ ‬التي‭ ‬نفخر‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬التي‭ ‬لدينا‭ ‬والمرافق‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إنشاؤها‭ ‬فالحرم‭ ‬الجامعي‭ ‬جديد‭ ‬تمامًا‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬افتتاحه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬والحرم‭ ‬الجامعي‭ ‬متكامل‭ ‬لكافة‭ ‬الطلبة‭ ‬منذ‭ ‬يومهم‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬فالفصول‭ ‬الدراسية‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬مريحة‭ ‬وإضاءة‭ ‬ونوافذ‭ ‬جميلة،‭ ‬وأفضل‭ ‬التقنيات‭ ‬المتوافقة‭ ‬مع‭ ‬أحدث‭ ‬التطورات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬مثل‭ ‬السبورات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬والتي‭ ‬تدعم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة،‭ ‬وبالطبع‭ ‬اذا‭ ‬الطالب‭ ‬يرغب‭ ‬الطلاب‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تعليم‭ ‬بأسلوب‭ ‬أمريكي‭ ‬فإن‭ ‬الأمر‭ ‬لا‭ ‬يتعلق‭ ‬فقط‭ ‬بالذهاب‭ ‬إلى‭ ‬الفصل‭ ‬بل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ميزات‭ ‬أخرى‭ ‬مثل‭ ‬الفعاليات‭ ‬اللاصفية‭ ‬التي‭ ‬تنمي‭ ‬مواهبهم‭ ‬وتصقل‭ ‬خبراتهم‭ ‬وقد‭ ‬عملنا‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المرافق‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬التعليم‭ ‬بالأسلوب‭ ‬الأمريكي‭ ‬فلدينا‭ ‬مكتبة‭ ‬رائعة‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬يحتاجها‭ ‬الطالب،‭ ‬فتحتوي‭ ‬على‭ ‬مكتبة‭ ‬الكترونية‭ ‬توفر‭ ‬ما‭ ‬يحتاجه‭ ‬الطالب‭ ‬من‭ ‬كتب‭ ‬الكترونية‭ ‬فمكتبات‭ ‬اليوم‭ ‬ليست‭ ‬مثل‭ ‬المكتبات‭ ‬التقليدية‭ ‬التي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬كتب‭ ‬ورقية‭ ‬فقط،‭ ‬كما‭ ‬نوفر‭ ‬أيضا‭ ‬خيار‭ ‬الكتب‭ ‬الورقية‭ ‬للطلاب‭ ‬الذين‭ ‬يفضلونها،‭ ‬كما‭ ‬تتوافر‭ ‬بعض‭ ‬المرافق‭ ‬للعب‭ ‬الالعاب‭ ‬ومشاهدة‭ ‬الافلام،‭ ‬الكافتيريا،‭ ‬متجر‭ ‬لشراء‭ ‬الأدوات‭ ‬المكتبية‭ ‬الجامعية‭ ‬والكتب،‭ ‬قاعة‭ ‬فعاليات،‭ ‬مركز‭ ‬رياضي‭ ‬متطور‭ ‬جدا‭.‬