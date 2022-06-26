اخبار الخليج – واشنطن‭ :‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬يمنع‭ ‬طهران‭ ‬من‭ ‬امتلاك‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية

محمد بن مسعود - الدمام - مسؤول‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬جوزيب‭ ‬بوريل‭ ‬رجّح‭ ‬استئناف‭ ‬المفاوضات‭ ‬النووية‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة

قال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬جون‭ ‬كيربي،‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يمكنه‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬وضع‭ ‬المفاوضات‭ ‬النووية‭ ‬الإيرانية‭.‬

وأبلغ‭ ‬كيربي‭ ‬الصحافيين‭ ‬المسافرين‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬الطائرة‭ ‬الرئاسية‭ ‬إلى‭ ‬ألمانيا،‭ ‬حيث‭ ‬تعقد‭ ‬قمة‭ ‬مجموعة‭ ‬السبع،‭ ‬بأنه‭ ‬لم‭ ‬يتغير‭ ‬شيء‭ ‬بشأن‭ ‬موقف‭ ‬واشنطن‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬أفضل‭ ‬سبيل‭ ‬لمنع‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬امتلاك‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‭.‬

وكان‭ ‬مسؤول‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬جوزيب‭ ‬بوريل‭ ‬رجّح،‭ ‬السبت،‭ ‬استئناف‭ ‬المفاوضات‭ ‬النووية‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة،‭ ‬وعبر‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالقرار‭ ‬الذي‭ ‬اتخذته‭ ‬طهران‭ ‬وواشنطن‭.‬

بوريل‭ ‬أضاف‭: ‬“اتّفقنا‭ ‬اليوم‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬سيتبعها‭ ‬استئناف‭ ‬للمفاوضات‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بتسهيل‭ ‬من‭ ‬فريقي‭ ‬لمحاولة‭ ‬حل‭ ‬القضايا‭ ‬العالقة”‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬حسين‭ ‬أمير‭ ‬عبداللهيان،‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬ستسعى‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬المشاكل‭ ‬والتباينات‭ ‬عبر‭ ‬المفاوضات‭ ‬التي‭ ‬ستُستأنف‭ ‬قريباً‭.‬

وأضاف‭ ‬عبداللهيان‭: ‬“سنحاول‭ ‬حل‭ ‬المشاكل‭ ‬والتباينات‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬المحادثات‭ ‬التي‭ ‬ستُستأنف‭ ‬قريباً‭. ‬ونأمل‭ ‬أن‭ ‬يتّخذ‭ ‬الجانب‭ ‬الأميركي‭ ‬إجراءات‭ ‬واقعية‭ ‬وعادلة‭ ‬هذه‭ ‬المرّة‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬محتمل”‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬كانت‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي،‭ ‬أنها‭ ‬تنتظر‭ ‬رداً‭ ‬إيرانياً‭ ‬بنّاء‭ ‬بشأن‭ ‬إحياء‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬قيد‭ ‬برنامج‭ ‬طهران‭ ‬النووي،‭ ‬مقابل‭ ‬تخفيف‭ ‬العقوبات‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬دون‭ ‬الخوض‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬غير‭ ‬جوهرية‭.‬

بينما‭ ‬دعت‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية،‭ ‬واشنطن،‭ ‬التي‭ ‬انسحبت‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬خلال‭ ‬حكم‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترمب‭ ‬في‭ ‬2018،‭ ‬ثم‭ ‬فرضت‭ ‬عقوبات‭ ‬شديدة‭ ‬على‭ ‬طهران‭ ‬إلى‭ ‬“التحلي‭ ‬بالواقعية”‭.‬