اخبار الخليج – انفجارات‭ ‬تهز‭ ‬العاصمة‭ ‬الأوكرانية‭.. ‬وكييف‭: ‬ضربات‭ ‬روسيا‭ ‬تهدف‭ ‬لترهيبنا

محمد بن مسعود - الدمام - وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬شويغو‭ ‬يتفقد‭ ‬وحدات‭ ‬روسية‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭.. ‬ووسائل‭ ‬إعلام‭ ‬روسية‭ ‬تؤكد‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬توجه‭ ‬ليلاً‭ ‬إلى‭ ‬مبنى‭ ‬الكرملين‭ ‬لعقد‭ ‬اجتماع‭ ‬وصف‭ ‬بـ”الهام”

يواصل‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي،‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد،‭ ‬ضرب‭ ‬مواقع‭ ‬القوات‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬العسكرية‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬عمليته‭ ‬العسكرية‭ ‬بهدف‭ ‬تحرير‭ ‬أراضي‭ ‬دونباس،‭ ‬فيما‭ ‬تستمر‭ ‬كييف‭ ‬في‭ ‬تلقي‭ ‬الدعم‭ ‬المادي‭ ‬والعتاد‭ ‬العسكري‭ ‬من‭ ‬القوى‭ ‬الغربية‭.‬

وفي‭ ‬آخر‭ ‬التطورات‭ ‬الميدانية،‭ ‬هاجمت‭ ‬روسيا‭ ‬العاصمة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد،‭ ‬واستهدفت‭ ‬مبنيين‭ ‬سكنيين‭ ‬في‭ ‬الأقل،‭ ‬بينما‭ ‬عززت‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬مكاسبها‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا‭.‬

وسُمع‭ ‬دوي‭ ‬4‭ ‬انفجارات‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬مبكرة‭ ‬من‭ ‬الصباح‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬حيث‭ ‬أصيب‭ ‬مجمع‭ ‬سكني‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬وسط‭ ‬المدينة،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬اندلاع‭ ‬حريق‭ ‬وانبعاث‭ ‬سحابة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الدخان‭ ‬الرمادي‭. ‬وتضم‭ ‬تلك‭ ‬المنطقة‭ ‬التاريخية‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الجامعات‭ ‬والمطاعم‭ ‬والمعارض‭ ‬الفنية‭.‬

وأفاد‭ ‬عمدة‭ ‬العاصمة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬كييف‭ ‬بوقوع‭ ‬4‭ ‬انفجارات‭ ‬في‭ ‬العاصمة،‭ ‬صباح‭ ‬اليوم،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬طواقم‭ ‬الإسعاف‭ ‬توجهت‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬شينكيفيسكي‭ ‬بمحيط‭ ‬كييف،‭ ‬حيث‭ ‬“يجري‭ ‬إنقاذ‭ ‬وإجلاء‭ ‬السكان‭ ‬من‭ ‬بنايتين”‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الضربات‭ ‬الروسية‭ ‬هدفها‭ ‬“ترهيب‭ ‬الأوكرانيين”‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬قمة‭ ‬الحلف‭ ‬الأطلسي‭ ‬في‭ ‬مدريد‭ ‬بين‭ ‬28‭ ‬و30‭ ‬يونيو‭.‬

وقد‭ ‬أسفر‭ ‬القصف‭ ‬عن‭ ‬إصابة‭ ‬5‭ ‬أوكرانيين،‭ ‬بحسب‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭. ‬يُذكر‭ ‬أن‭ ‬العاصمة‭ ‬كييف‭ ‬لم‭ ‬تشهد‭ ‬قصفاً‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬شهرين‭.‬

يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬فيما‭ ‬نقلت‭ ‬وكالات‭ ‬أنباء‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬أن‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬سيرجيو‭ ‬شويغو‭ ‬تفقد‭ ‬وحدات‭ ‬روسية‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭.‬

وقبل‭ ‬ذلك،‭ ‬نقل‭ ‬عن‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬روسية‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬توجه‭ ‬ليلا‭ ‬إلى‭ ‬مبنى‭ ‬الكرملين‭ ‬لعقد‭ ‬اجتماع‭ ‬وصف‭ ‬بـ”الهام”‭.‬

وكان‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬الشيشان‭ ‬الروسية‭ ‬رمضان‭ ‬قديروف‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬عن‭ ‬تحرير‭ ‬800‭ ‬مدني‭ ‬كانت‭ ‬تتخذهم‭ ‬التشكيلات‭ ‬المسلحة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬في‭ ‬مصنع‭ ‬“آزوت”‭ ‬في‭ ‬سيفيرودونيستك‭ ‬بلوغانسك‭ ‬دروعا‭ ‬بشرية‭ ‬لها‭.‬

وقبله،‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬أن‭ ‬قوات‭ ‬جمهورية‭ ‬لوغانسك‭ ‬حررت‭ ‬مدينتي‭ ‬سيفيرودونتسك‭ ‬وبوروفسكوي‭ ‬بالكامل‭ ‬من‭ ‬التشكيلات‭ ‬المسلحة‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭.‬

وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان،‭ ‬إن‭ ‬أراضي‭ ‬المنطقة‭ ‬الصناعية‭ ‬التابعة‭ ‬لمصنع‭ ‬“آزوت”‭ ‬في‭ ‬سيفيرودونيتسك‭ ‬أصبحت‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬قوات‭ ‬لوغانسك،‭ ‬بعدما‭ ‬تصدى‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬لمحاولة‭ ‬التشكيلات‭ ‬المسلحة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬تحويل‭ ‬هذه‭ ‬الأراضي‭ ‬إلى‭ ‬بؤرة‭ ‬استنزاف‭.‬

روسيا‭ ‬و‭ ‬أوكرانيالوغانسك‭ ‬تترنح‭.. ‬و4‭ ‬آلاف‭ ‬عسكري‭ ‬مطوقون‭ ‬في‭ ‬ليسيتشانسك

وأشارت‭ ‬الوزارة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تحرير‭ ‬بلدتي‭ ‬فورونوفو‭ ‬وسيروتينو،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬فرض‭ ‬قوات‭ ‬لوغانسك‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬كامل‭ ‬المناطق‭ ‬المحاذية‭ ‬لضفة‭ ‬نهر‭ ‬“سيفيرسكي‭ ‬دونيتس”‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬لوغانسك‭.‬

وأعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬ستستعيد‭ ‬جميع‭ ‬المدن‭ ‬التي‭ ‬استطاعت‭ ‬موسكو‭ ‬السيطرة‭ ‬عليها،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬سيفيرودونيتسك‭.‬

وفي‭ ‬خطاب‭ ‬مصور‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬متأخرة‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬السبت،‭ ‬قال‭ ‬زيلينسكي‭ ‬إن‭ ‬أوكرانيا‭ ‬تعرضت‭ ‬لإطلاق‭ ‬45‭ ‬صاروخاً‭ ‬روسياً‭ ‬خلال‭ ‬الأربع‭ ‬والعشرين‭ ‬ساعة‭ ‬الماضية،‭ ‬واصفاً‭ ‬ذلك‭ ‬بأنه‭ ‬محاولة‭ ‬لتحطيم‭ ‬معنويات‭ ‬شعبه،‭ ‬وفق‭ ‬رويترز‭.‬