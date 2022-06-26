اخبار الخليج – انفجارات‭ ‬تهز‭ ‬العاصمة‭ ‬الأوكرانية‭.. ‬وكييف‭: ‬ضربات‭ ‬روسيا‭ ‬تهدف‭ ‬لترهيبنا

محمد بن مسعود - الدمام - وزير الدفاع شويغو يتفقد وحدات روسية في أوكرانيا.. ووسائل إعلام روسية تؤكد أن الرئيس الروسي توجه ليلاً إلى مبنى الكرملين لعقد اجتماع وصف بـ”الهام”
يواصل الجيش الروسي، اليوم الأحد، ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية، في إطار عمليته العسكرية بهدف تحرير أراضي دونباس، فيما تستمر كييف في تلقي الدعم المادي والعتاد العسكري من القوى الغربية.
وفي آخر التطورات الميدانية، هاجمت روسيا العاصمة الأوكرانية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، واستهدفت مبنيين سكنيين في الأقل، بينما عززت القوات الروسية مكاسبها في شرق أوكرانيا.
وسُمع دوي 4 انفجارات في ساعة مبكرة من الصباح في العاصمة الأوكرانية، حيث أصيب مجمع سكني بالقرب من وسط المدينة، ما أدى إلى اندلاع حريق وانبعاث سحابة كبيرة من الدخان الرمادي. وتضم تلك المنطقة التاريخية سلسلة من الجامعات والمطاعم والمعارض الفنية.
وأفاد عمدة العاصمة الأوكرانية كييف بوقوع 4 انفجارات في العاصمة، صباح اليوم، مضيفاً أن طواقم الإسعاف توجهت إلى منطقة شينكيفيسكي بمحيط كييف، حيث “يجري إنقاذ وإجلاء السكان من بنايتين”.
وأضاف أن الضربات الروسية هدفها “ترهيب الأوكرانيين” مع اقتراب قمة الحلف الأطلسي في مدريد بين 28 و30 يونيو.
وقد أسفر القصف عن إصابة 5 أوكرانيين، بحسب السلطات المحلية. يُذكر أن العاصمة كييف لم تشهد قصفاً منذ نحو شهرين.
يأتي ذلك فيما نقلت وكالات أنباء عن وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع سيرجيو شويغو تفقد وحدات روسية في أوكرانيا.
وقبل ذلك، نقل عن وسائل إعلام روسية أن الرئيس الروسي توجه ليلا إلى مبنى الكرملين لعقد اجتماع وصف بـ”الهام”.
وكان رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف قد أعلن عن تحرير 800 مدني كانت تتخذهم التشكيلات المسلحة الأوكرانية في مصنع “آزوت” في سيفيرودونيستك بلوغانسك دروعا بشرية لها.
وقبله، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات جمهورية لوغانسك حررت مدينتي سيفيرودونتسك وبوروفسكوي بالكامل من التشكيلات المسلحة الأوكرانية، بدعم من الجيش الروسي.
وقالت الوزارة في بيان، إن أراضي المنطقة الصناعية التابعة لمصنع “آزوت” في سيفيرودونيتسك أصبحت تحت سيطرة قوات لوغانسك، بعدما تصدى الجيش الروسي لمحاولة التشكيلات المسلحة الأوكرانية تحويل هذه الأراضي إلى بؤرة استنزاف.
روسيا و أوكرانيالوغانسك تترنح.. و4 آلاف عسكري مطوقون في ليسيتشانسك
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تحرير بلدتي فورونوفو وسيروتينو، وهو ما يعني فرض قوات لوغانسك السيطرة على كامل المناطق المحاذية لضفة نهر “سيفيرسكي دونيتس” من جهة لوغانسك.
وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده ستستعيد جميع المدن التي استطاعت موسكو السيطرة عليها، بما في ذلك سيفيرودونيتسك.
وفي خطاب مصور في ساعة متأخرة من مساء السبت، قال زيلينسكي إن أوكرانيا تعرضت لإطلاق 45 صاروخاً روسياً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، واصفاً ذلك بأنه محاولة لتحطيم معنويات شعبه، وفق رويترز.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية.. وكييف: ضربات روسيا تهدف لترهيبنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.