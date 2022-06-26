جامعة حفر الباطن تفتح باب التقديم في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1444 هـ

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المنطقة الشرقية
أعلنت جامعة حفر الباطن اليوم، عن بدء التقديم على برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1444هـ في عدد من البرامج، والذي يستمر إلى يوم الخميس الموافق 15 ذو الحجة 1443هـ، وذلك من خلال بوابة القبول الإلكترونية https://portal.uhb.edu.sa/dgs-admission.
وأوضحت الجامعة أن البرامج المتاحة في درجة الماجستير هي: إدارة الخدمات الصحية، تمريض الرعاية الحرجة، الإدارة والقيادة في التمريض، والقيادة التربوية، والمناهج وطرق التدريس، والتوجيه والإرشاد التربوي، والطفولة المبكرة، وإدارة الأعمال التنفيذي، والخدمة الاجتماعية العام، والعلوم في الرياضيات، إضافة إلى الدبلوم العالي في الموارد البشرية، والدبلوم العالي في المحاماة.
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