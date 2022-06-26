اخبار دوليه – يمنية‭ ‬تثير‭ ‬ضجة‭ ‬بأمريكا‭ ..‬والكونغرس‭ ‬يحتفي‭ ‬لعام‭ ‬برسالتها‭ ‬عن‭ ‬‮«‬الحجاب‮»‬

محمد بن مسعود - الدمام - أثارت‭ ‬رسامة‭ ‬يمنية‭ ‬جدلاً‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬الأمريكي‭ ‬بعدما‭ ‬تم‭ ‬اختيار‭ ‬لوحتها‭ ‬‮«‬حجابي‭ ‬يجعلني‭ ‬قوية‮»‬‭ ‬المكتوبة‭ ‬باللغة‭ ‬العربية،‭ ‬لعرضها‭ ‬عاما‭ ‬كاملا‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬الكونغرس‭. ‬وأصبحت‭ ‬ابنة‭ ‬اليمن‭ ‬السعيد‭ ‬أول‭ ‬طالبة‭ ‬عربية‭ ‬مسلمة‭ ‬تفوز‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الكونغرس‭ ‬الفنية‭ ‬لعام‭ ‬2022،‭ ‬ويتم‭ ‬تعليق‭ ‬لوحتها‭ ‬بمبنى‭ ‬الحكومة‭ ‬المركزية‭ ‬بواشنطن‭.‬

رسالة‭ ‬إلى‭ ‬الفتيات‭ ‬العربيات‭ ‬المحجبات

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬تداولت‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الأميركية‭ ‬قصة‭ ‬الفتاة‭ ‬سالي‭ ‬المكلاني،‭ ‬التي‭ ‬تدرس‭ ‬في‭ ‬مدرسة‭ ‬“رينيسانس”‭ ‬الثانوية‭ ‬للفنون‭ ‬بنيويورك،‭ ‬بعد‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬المتسابقين‭ ‬وفوز‭ ‬لوحتها‭ ‬كأفضل‭ ‬رسمة‭ ‬لتمثل‭ ‬ولاية‭ ‬نيويورك‭ ‬في‭ ‬اللوحات‭. ‬وتنحدر‭ ‬أصول‭ ‬سالي‭ ‬من‭ ‬قرية‭ ‬لودية‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬الضالع‭ ‬جنوب‭ ‬اليمن‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬لوحة‭ ‬سالي‭ ‬التي‭ ‬اختارت‭ ‬لها‭ ‬عنوان‭ ‬“حجابي‭ ‬يجعلني‭ ‬قوية”‭ ‬تظهر‭ ‬فيها‭ ‬امرأة‭ ‬مسلمة‭ ‬ترتدي‭ ‬الحجاب،‭ ‬وتشير‭ ‬دلالة‭ ‬الاحتفاء‭ ‬إلى‭ ‬الرفع‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬ومكانة‭ ‬المرأة‭ ‬المسلمة‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬خاصة‭ ‬والبلدان‭ ‬الغربية‭ ‬عامة،‭ ‬كما‭ ‬تؤكد‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬التزام‭ ‬سالي‭ ‬بثقافتها‭ ‬المحافظة‭ ‬وتمسكها‭ ‬بقيمها‭ ‬النابعة‭ ‬من‭ ‬حسن‭ ‬تربيتها‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بها‭ ‬أمام‭ ‬الثقافات‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬بلاد‭ ‬العم‭ ‬سام‭.‬

وتعليقاً‭ ‬على‭ ‬فوزها‭ ‬بهذه‭ ‬المسابقة‭ ‬المرموقة،‭ ‬أعربت‭ ‬سالي‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬رصدته‭ ‬“العربية‭.‬نت”‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬لهذا‭ ‬الاحتفاء‭ ‬الكبير‭ ‬بفنها‭ ‬ورسالتها،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬تهدف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬اللوحة‭ ‬إلى‭ ‬إيصال‭ ‬رسالة‭ ‬لكل‭ ‬فتاة‭ ‬محجبة‭ ‬بأن‭ ‬تفخر‭ ‬بقيمها‭ ‬وتعتز‭ ‬بثقتها‭ ‬أثناء‭ ‬ارتدائها‭ ‬حجابها،‭ ‬فهو‭ ‬يمثل‭ ‬مصدر‭ ‬إلهام‭ ‬وقوة‭ ‬وحماية‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬ستواصل‭ ‬تقديم‭ ‬أعمال‭ ‬فنية‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬الثقافة‭ ‬العربية”‭.‬

أداة‭ ‬تعبير‭ ‬تجابه‭ ‬موجة‭ ‬الكراهية‭ ‬ضد‭ ‬الحجاب

وبدورها،‭ ‬نشرت‭ ‬عضو‭ ‬الكونغرس‭ ‬ألكساندريا‭ ‬أوكاسيو‭ ‬كورتيز،‭ ‬إعلان‭ ‬فوز‭ ‬سالي‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ ‬إنستغرام،‭ ‬وكتبت‭ ‬أنها‭ ‬اختارت‭ ‬لوحة‭ ‬سالي‭ ‬لما‭ ‬تمثله‭ ‬من‭ ‬رواية‭ ‬مضادة‭ ‬للكراهية‭ ‬ضد‭ ‬الحجاب،‭ ‬معتبرة‭ ‬أن‭ ‬اللوحة‭ ‬“أداة‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬الذات‭ ‬وتمكين‭ ‬الشابات”‭. ‬وأضافت‭ ‬النائبة‭ ‬في‭ ‬الكونغرس‭: ‬“إن‭ ‬“تصوير‭ ‬الفنانة‭ ‬لشابة‭ ‬مسلمة‭ ‬متألقة‭ ‬يتعارض‭ ‬بقوة‭ ‬مع‭ ‬الصور‭ ‬النمطية‭ ‬المعادية‭ ‬للإسلام‭ ‬والحجاب،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬لون‭ ‬حجابها‭ ‬الأصفر‭ ‬والخلفية‭ ‬الداكنة،‭ ‬اللذين‭ ‬يبهران‭ ‬الناظر‭ ‬للوحة‭. ‬الفن‭ ‬الجميل‭ ‬المقترن‭ ‬بالرسالة‭ ‬القوية‭ ‬يمثل‭ ‬منطقتي‭ ‬بالتأكيد”‭.. ‬لتنهال‭ ‬تعليقات‭ ‬الشارع‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬تهنئات‭ ‬تحتفي‭ ‬بإبداع‭ ‬الفتاة‭ ‬اليمنية،‭ ‬وبين‭ ‬موجة‭ ‬انتقادات‭ ‬للكونغرس‭ ‬لاختياره‭ ‬لوحة‭ ‬لفتاة‭ ‬عربية‭ ‬عن‭ ‬موضوع‭ ‬“الحجاب”‭ ‬الذي‭ ‬يتعارض‭ ‬بحسبهم‭ ‬مع‭ ‬القيم‭ ‬الأميركية،‭ ‬كونه‭ ‬يقيد‭ ‬حرية‭ ‬المرأة‭ ‬وفق‭ ‬بعض‭ ‬الآراء‭.‬

فيما‭ ‬قالت‭ ‬الطالبة‭ ‬سالي‭ ‬لوسائل‭ ‬إعلامية،‭ ‬إنها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عملها‭ ‬الفني‭ ‬تأمل‭ ‬أن‭ ‬تشعر‭ ‬كل‭ ‬فتاة‭ ‬محجبة‭ ‬بالراحة‭ ‬والثقة‭ ‬أثناء‭ ‬ارتدائها‭ ‬حجابها،‭ ‬فهو‭ ‬يمثل‭ ‬الحماية‭ ‬والقوة‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬وجَّه‭ ‬مجلس‭ ‬العلاقات‭ ‬الأميركية‭ ‬الإسلامية‭ (‬كير‭) ‬شكره‭ ‬إلى‭ ‬النائبة‭ ‬ألكساندريا‭ ‬كورتيز‭ ‬لاختيارها‭ ‬تلك‭ ‬اللوحة،‭ ‬وكتب‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬في‭ ‬تويتر‭ ‬“شكراً‭ ‬على‭ ‬اختيار‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬الفني‭ ‬ليتم‭ ‬عرضه‭ ‬في‭ ‬قاعات‭ ‬الكونغرس،‭ ‬وألف‭ ‬مبارك‭ ‬لسالي‭ ‬المكلاني‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الرائع‭! ‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬جدا‭ ‬ومتحمسون‭ ‬بالنجاح‭ ‬العظيم”‭.‬

ووصف‭ ‬أحدهم‭ ‬هذا‭ ‬التقييم‭ ‬والاختيار‭ ‬بأنه‭ ‬ينحاز‭ ‬للفن،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬كونه‭ ‬مجرداً‭ ‬تماماً‭ ‬من‭ ‬المعايير‭ ‬الأيديولوحية‭ ‬والخلفيات‭ ‬الثقافية‭ ‬للفائزة،‭ ‬فيما‭ ‬أضاف‭ ‬آخر‭: ‬“أميركا‭ ‬بلد‭ ‬حضاري‭ ‬يريد‭ ‬إيصال‭ ‬رسالة‭ ‬ثقافية‭ ‬لكل‭ ‬الطوائف‭ ‬بأهمية‭ ‬التعايش‭ ‬والتسامح‭ ‬الديني‭ ‬وتقبل‭ ‬الآخر‭ ‬واحترام‭ ‬الأديان‭ ‬والمعتقدات‭ ‬وقيم‭ ‬الشعوب”‭.‬

بينما‭ ‬اعتبرت‭ ‬منال‭ ‬مصطفى‭: ‬“أن‭ ‬الفن‭ ‬يمكن‭ ‬توظيفه‭ ‬للتخلص‭ ‬من‭ ‬التوترات‭ ‬العرقية‭ ‬والاختلافات‭ ‬الثقافية‭ ‬بطريقة‭ ‬صحية‭ ‬وإيصال‭ ‬رسالة‭ ‬إنسانية‭ ‬ملهمة”،‭ ‬مضيفة‭: ‬“دعونا‭ ‬فقط‭ ‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬تساهم‭ ‬رسالة‭ ‬الفتاة‭ ‬اليمنية‭ ‬في‭ ‬إحداث‭ ‬تغيير‭ ‬إيجابي‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬ولفت‭ ‬أنظار‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬معاناة‭ ‬شعبها‭ ‬الذي‭ ‬طحنته‭ ‬الحرب‭ ‬منذ‭ ‬8‭ ‬سنوات”‭.‬

مصدر‭ ‬فخر‭ ‬وإلهام‭ ‬للمرأة‭ ‬اليمنية

وقال‭ ‬والد‭ ‬الفتاة‭ ‬محمد‭ ‬الشحطري‭: ‬“إنه‭ ‬تلقى‭ ‬دعوة‭ ‬رسمية‭ ‬من‭ ‬الكونغرس‭ ‬الأميركي‭ ‬لحضور‭ ‬حفل‭ ‬تكريم‭ ‬ابنته‭ ‬الطالبة‭ ‬سالي‭ ‬المكلاني”‭. ‬وأضاف‭: ‬“نحن‭ ‬فخورون‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬اختيار‭ ‬لوحتك‭ ‬وإبراز‭ ‬رسالتها‭ ‬الثقافية‭ ‬أمام‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬صناعة‭ ‬القرار‭ ‬العالمي،‭ ‬ونشعر‭ ‬بسعادة‭ ‬كبيرة‭ ‬بما‭ ‬أنجزته‭ ‬اليوم‭ ‬وهو‭ ‬مصدر‭ ‬فخر‭ ‬وإلهام‭ ‬للمرأة‭ ‬اليمنية‭ ‬بصفة‭ ‬خاصة‭ ‬والعربية‭ ‬بصفة‭ ‬عامة”‭.‬