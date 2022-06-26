شاهد .. ردة فعل أنثى فيل بعدما جرفت المياه صغيرها أثناء عبورهما النهر!

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو بشكل واسع في الهند، حيث وثق مساعدة فيل لابنه أثناء عبور أحد الأنهار.

ويظهر مقطع الفيديو، قطيعًا من الأفيال وهو يعبر نهرا في أحد المحميات، حيث واجه فيل صغير صعوبة في عبور النهر الهادر،، وتدخلت أم الفيل الصغير في اللحظة المناسبة وأمسكت صغيرها الذي بدا وكأنه ينجرف في النهر بفعل قوة التيار حيث ساعدته على عبور النهر دون أن يغرق.

وساعدت الأم الفيل الصغير على الثبات في مكانه، وقامت بسحبه نحو القطيع الذي كان ينتظرهم خارج النهر.