محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو بشكل واسع في الهند، حيث وثق مساعدة فيل لابنه أثناء عبور أحد الأنهار.
ويظهر مقطع الفيديو، قطيعًا من الأفيال وهو يعبر نهرا في أحد المحميات، حيث واجه فيل صغير صعوبة في عبور النهر الهادر،، وتدخلت أم الفيل الصغير في اللحظة المناسبة وأمسكت صغيرها الذي بدا وكأنه ينجرف في النهر بفعل قوة التيار حيث ساعدته على عبور النهر دون أن يغرق.
وساعدت الأم الفيل الصغير على الثبات في مكانه، وقامت بسحبه نحو القطيع الذي كان ينتظرهم خارج النهر.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. ردة فعل أنثى فيل بعدما جرفت المياه صغيرها أثناء عبورهما النهر! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.