محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم عن إيداعه أكثر من 842 مليون ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر يونيو 2022 وذلك تأكيدًا لاستمرارية الدعم السكني للأسر لتملّك المسكن الأول.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي أن إجمالي الدعم لشهر يونيو بلغ 842 مليون ريال، خُصصت دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، موضحاً أن إجمالي ما تمّ إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر يونيو 2022 تجاوز 38.4 مليار ريال.
وأكد بن ماضي استمرارية الدعم السكني لمستفيدي “القرض المدعُوم”، موضحاً أن المستفيدين المستحقين للدعم السكني أصبح لديهم 9 خيارات تمويلية وسكنية تمنحهم حلولاً مرنة ومتنوعة وبما يتوافقُ مع احتياجاتهم وقدراتهم المالية لتمّلك المسكن بكل يسر وسهولة.
وأفاد أن الباقات تُعد خياراً آخر للدعم السكني، كما تأتي تأكيداً للجهود المشتركة مع منظومة الإسكان بهدف تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- برفع نسبة التملك إلى 70% وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة.
يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم 9 خيارات متنوعة منها 4 منتجات للقرض العقاري المدعُوم، و5 باقات للدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية، إضافة إلى خدمة المستشار العقاري وأجهزة الخدمات الذاتية في فروع الصندوق على مدار 24 ساعة، كما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين عن “القرض المدعُوم” وباقات الدعم السكني.
أخبار قد تهمك
قد يهمك أيضاً :-
- شاهد .. ردة فعل أنثى فيل بعدما جرفت المياه صغيرها أثناء عبورهما النهر!
- وصول أكثر من 266 ألف حاج إلى المدينة المنورة
- أمانة جدة تقدّم تصريح ذبح الأضاحي للمطاعم والمطابخ عبر منصة “بلدي”
- التدريب التقني بجازان ينظم ملتقى التوظيف السنوي غداً
- أمانة العاصمة المقدسة تُكثّف حملاتها الرقابية استعداداً لموسم الحج
كانت هذه تفاصيل خبر “الصندوق العقاري” يودع أكثر من 842 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر يونيو 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.