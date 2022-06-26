أمانة جدة تقدّم تصريح ذبح الأضاحي للمطاعم والمطابخ عبر منصة “بلدي”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة

تقدّم أمانة محافظة جدة خدمة تصريح ذبح الأضاحي عبر منصة “بلدي”، لأصحاب المطاعم والمطابخ؛ لممارسة أعمال الذبح في أيام عيد الأضحى المبارك من 13-10 ذي الحجة، حيث يمكن إصدار تصريح الخدمة لفترة محددة حتى تاريخ الـ5 من شهر ذي الحجة القادم، بدون رسوم، لتسهيل أعمال أصحاب المطاعم والمطابخ.

وتهدف الخدمة لتلبية حجم الاحتياج في موسم الحج، والتخفيف عن أصحاب المنشآت وعملائهم من القيام بذبح الأضاحي وفق اشتراطات بلدية محددة يلتزم بها صاحب المنشأة التي تسهم في تقديم الخدمة بطريقة منظمة وصحية.