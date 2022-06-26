موعد فتح التسجيل بكلية الفندقة والسياحة في المدينة المنورة

وأوضحت الكلّية أن التقديم سيتاح عبر البوابة الإلكترونية للقبول "قبولي" ويستمر لمدة خمسة أيام, ويشمل تخصصات الفندقة, والسياحة والسفر, وإدارة الفعاليات, وتخصص إنتاج الطعام, وخدمة الطعام.
وبيّنت أن المتدرب يحصل على مكافأة مالية شهرية, ويتاح له مواصلة التدريب داخل وخارج المملكة بعد إكمال البرنامج التدريبي الذي يهدف إلى تخريج كوادر فنية مؤهلة علمياً للعمل في المجالات الفندقية والسياحية والعمل في القطاعين الحكومي والخاص.
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