شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ عامين .. اختبارات نهاية العام بدون كمامة والان نبدء بالتفاصيل

بدأ أكثر من 500 الف طالب وطالبة في مدارس التعليم العام بالمنطقة الشرقية، اليوم (الأحد)، لأول مرة منذ عامين الاختبارات التحريرية النهائية للفصل الدراسي الثالث حضوريًا لجميع المراحل الدراسية. بدون اشتراط لبس الكمامة.

ورصدت (اليوم) صور، الطلاب والطالبات خلال اليوم الأول من الاختبارات النهائية، فيما استقبلت بعض المدارس طلابها بالورود والهدايا لتحفيزهم وتشجيعهم أثناء أداء الاختبارات.

وبدأت إدارة التعليم بالشرقية تنفيذ خطة عمل إشرافية بقيادة مدير التعليم وكافة المساعدين و18 مدير إدارة و14 مدير مكتب تعليم و12 رئيس قسم بالإضافة إلى مشرفي ومشرفات مكاتب التعليم لضمان متابعة سير الاختبارات في كل فترة حتى انتهاء الاختبارات الخميس المقبل .