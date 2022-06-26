“كيمانول” تعتزم سداد 273 مليون ريال من القروض القائمة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أعلنت شركة كيمانول عن عزمها سداد مبلغ 122 مليون ريال لصندوق التنمية الصناعية السعودي (تمثل 50% من القرض القائم) وكذلك السداد المبكر بمبلغ 151 مليون ريال للبنوك المقرضة (تمثل 35% من القرض القائم) خلال هذا الأسبوع.
وسيكون لهذه الدفعات أثراً إيجابياً على النسبة الحالية (Current Ratio) حيث كانت 1.98 في الربع الأول من هذا العام ومن المتوقع أن ترتفع لتصل إلى أكثر من 2.1، كما أن نسبة القروض إلى حقوق الملكية (Debt to Equity Ratio) ستنخفض من 0.6 في الربع الأول إلى أقل من 0.34 بعد سداد الدفعات المذكورة أعلاه، مما يعكس المركز المالي الجيد للشركة هذا، وسيكون هناك انخفاض في التكاليف المالية بحوالي 4.5 مليون ريال خلال العام الحالي .
الجدير بالذكر أن القرض القائم لصندوق التنمية الصناعية السعودي سيصبح 123 مليون ريال بينما القرض القائم للبنوك سيكون 277 مليون ريال، علماً بأن ذلك لن يؤثر على فترة القرض حسب الجدولة المعلن عنها بتاريخ 28 فبراير 2021م و 23 مارس 2021م .
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