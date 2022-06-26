إكسون موبيل: السيارات الكهربائية ستهيمن بالكامل.. وهذا مستقبل النفط!

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

تعتقد شركة النفط الأميركية العملاقة إكسون موبيل أن السيارات الكهربائية هي المستقبل.

وتتوقع إكسون موبيل أنه بحلول عام 2040، ستكون كل سيارة جديدة تُباع في العالم كهربائية، وفقاً لما قاله الرئيس التنفيذي دارين وودز.

يقارن ذلك، مع 9% فقط من إجمالي مبيعات سيارات الركاب الجديدة في عام 2021، بما في ذلك السيارات الهجينة الموصولة بالكهرباء، وفقاً لشركة أبحاث السوق Canalys. هذا الرقم يزيد بنسبة 109% عن عام 2020، وفقاً لما ذكرته “CNBC”.

وفي ضوء تصميمها، قال وودز إن شركة إكسون موبيل تقوم بتقييم كيف يمكن أن يؤثر الانخفاض في مبيعات البنزين على أعمالها. وتعد Exxon Mobil واحدة من أكبر شركات الطاقة العالمية المدرجة في البورصات وهي رائدة في هذا المجال.