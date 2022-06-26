الصحة العالمية: جدري القردة ليس حالة طوارئ صحية عالمية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أن تفشي جدري القردة يشكل تهديدا صحيًّا يثير قلقًا بالغًا لكنه لا يشكل في الوقت الراهن حالة طوارئ صحية عالمية.

وإثر اجتماع خبراء لتقييم الأوضاع على هذا الصعيد، قال تيدروس في بيان: “في الوقت الراهن لا يشكل (تفشي جدري القردة) حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًّا”؛ في إشارة إلى أعلى مستوى تأهب يمكن لمنظمة الصحة العامة أن تعلنه.

و”جدري القردة” هو مرض نادر يمكن أن ينتقل من الحيوان للإنسان وبالعكس. وتشمل أعراضه: (الحمى، وآلام العضلات، وتضخم الغدد الليمفاوية، والقشعريرة، والإرهاق، وطفحًا جلديًّا يشبه الجدري على اليدين والوجه).

والمرض عمومًا متوطن في غرب إفريقيا ووسطها، وسُجلت إصابات به في أوروبا منذ مايو، ويتزايد منذ ذلك الحين عدد الدول التي رصدته على أراضيها.

وتم إبلاغ منظمة الصحة بتسجيل أكثر من 3200 إصابة بجدري القردة في أكثر من 50 بلدًا وحالة وفاة واحدة هذا العام. أخبار قد تهمك

وقال “تيدروس” بعد الاطلاع على تقرير الخبراء: “عبّرت لجنة الطوارئ عن هواجس جدية بشأن حجم التفشي الحالي وسرعته”؛ مشيرة إلى أمور كثيرة لا تزال مجهولة على صعيد التفشي والفجوات في البيانات.

وهو أشار إلى وجود تباين في آراء الخبراء.