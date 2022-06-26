اخبار الخليج – الأرصاد: الطقس حار مع غبار خفيف عند المساء

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون بإذن الله تعالى حاراً مع غبار خفيف عند المساء.

الرياح: شمالية غربية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة احياناً في وقت لاحق.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين عند السواحل، و من 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 45 درجة مئوية والصغرى 30 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 75% والصغرى 15%.