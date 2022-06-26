بريطانيا: جونسون يتعهد بضمانات للبنك الدولي بـ525 مليون دولار لأوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - ودعا رئيس الوزراء البريطاني زملاءه قادة مجموعة السبع إلى عدم التخلي عن أوكرانيا بعد أربعة أشهر من العملية العسكرية الروسية؛ حيث تعهد بتقديم دعم مالي جديد لكييف.
وقال جونسون، في بيان عشية قمة مجموعة الدول السبع الثرية في جبال الألب البافارية، أوكرانيا يمكنها الانتصار وستنتصر. لكنهم بحاجة إلى دعمنا للقيام بذلك. الآن ليس الوقت المناسب للتخلي عن أوكرانيا.
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