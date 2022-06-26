صور.. الطلاب والطالبات بالمراحل المختلفة يؤدون الاختبارات التحريرية النهائية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

بدأ الطلاب والطالبات في مدارس التعليم العام، اليوم (الأحد)، الاختبارات التحريرية النهائية للفصل الدراسي الثالث حضوريًا لجميع المراحل الدراسية.

وأظهرت صور، الطلاب والطالبات في كافة مناطق المملكة خلال اليوم الأول من الاختبارات النهائية، فيما استقبلت بعض المدارس طلابها بالورود والهدايا لتحفيزهم وتشجيعهم أثناء أداء الاختبارات.

وأكملت وزارة التعليم والإدارات التعليمية بالمناطق المختلفة استعداداتها للاختبارات، وحثت المدارس على متابعة جلسات الاختبارات، والعمل على استخراج النتائج وكشوف الدرجات قبل نهاية يوم الخميس الموافق الأول من شهر ذي الحجة المقبل.

وكانت الوزارة قد اعتمدت تنظيم أعمال اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث لجميع مراحل التعليم العام الحكومي والأهلي والعالمي، ومعاهد وبرامج التربية الخاصة، والتعليم المستمر، ليجلس الطلاب والطالبات لأداء اختبارات المواد العملية والشفهية ومواد التقويم التكويني، على أن تكون الاختبارات ضمن اليوم الدراسي.