محمد بن مسعود - الدمام - طريقة سهلة تمكنك من اختراق جميع شبكات “الواي فاي” بدون تحميل أي برامج أخرى ! ( اتبع هذه الخطوات ) للحصول على رقم سري يفتح جميع شبكات الواي فاي دون تحميل أي برامج؛ كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية عبر هاتفك الذكي، التي تمكنك من فتح جميع شبكات الواي فاي بشكل مجاني – الذهاب إلى ضبط الهاتف والدخول على شبكات الواي فاي. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً : – البحث عن شبكات الواي فاي الأقرب إليك والأقوى إشارة التي ترغب في الحصول على خدماتها المجانية. – اختر شبكات الواي فاي واحتفظ باسمها جديداً. – اضغط إضافة شبكة جديدة، ثم اكتب اسم الشبكة التي اخترتها مسبقاً. – سوف يتطلب ذلك منك إدخال كلمة مرور قم بكتابة كلمة “admin”. اكتشاف خلل في الـ واي فاي يجعله عرضة للإختراق. – اضغط على إعدادات IP وقم باختيار ثابت. – في الأسفل سوف تجد عنوان الآي بي “IP” قم بكتابة الرمز التالي (192.168.1.5). – اضغط على توصيل وسوف تلاحظ اتصالك مجاناً بشبكة الواي فاي التي قمت باختيارها. وتمْكِن الاستعانة بالعديد من الحيل السريعة لـ”فتح واي فاي مقفل”؛ وذلك لاستخدامه في الحصول على إنترنت فائق السرعة أو تحميل تطبيقات مجانية. أو ربما القيام بمهمة سريعة على هاتفك الذكي التي تتطلب وجود شبكة واي فاي مفتوحة. قد يهمك أيضاً :- بعد حظر «الذهب الأسود».. مجموعة السبع توجه ضربة للمعدن النفيس الروسي أمير الباحة يتفقد حديقة الخزامى بمحافظة بلجرشي لحمَلة الثانوية.. وظائف براتب يصل إلى 7,300 ﷼ الخفقان قد يكون من أعراض مرض مميت عاجل الخفقان قد يكون من أعراض مرض مميت عاجل

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