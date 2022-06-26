محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات وقف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم على مشروع حديقة الخزامى في محافظة بلجرشي.

واستمع سموه إلى شرح من أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط عن الحديقة التي تقع على مساحة 53 ألف متر مربع, وتضم ممرات مشاة, وألعابًا للأطفال, ومسطحات خضراء, ونافورة, إلى جانب إضاءتها بنحو 62 عمود إنارة.

وشدد سموه على مضاعفة الجهود لتهيئة جميع الحدائق والمتنزهات للزوار خلال فصل الصيف، وتقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين.

كانت هذه تفاصيل خبر أمير الباحة يتفقد حديقة الخزامى بمحافظة بلجرشي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.