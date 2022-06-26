لحمَلة الثانوية.. وظائف براتب يصل إلى 7,300 ﷼

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أعلن معهد الصناعات الغذائية فتح باب القبول والتسجيل ببرامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف بشركة المراعي لعام 2023/2022م، لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها، واشترط المعهد أن يكون المتقدم للوظيفة من المواطنين، ذلك وفقاً للتفاصيل التالية: المؤهلات والخبرات: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة لا تقل عن 80% فأعلى (مسار علمي). أخبار قد تهمك اجتياز الفحص الطبي. ألا يكون قد مضى على تخرجه من الثانوية العامة خمس سنوات. حاصل على درجة اختبار القدرات العامة (قياس) بنسبة 60% فأعلى. لم يسبق دعمه من صندوق الموارد البشرية. أن لا يكون المتقدم مسجل في التأمينات الاجتماعية. مكافأة شهرية: مكافأة شهرية 3,000 ريال. بعد التخرج: راتب يبدأ من (5,300 ريال إلى 7,300 ريال). المزايا: شهادة دبلوم مُعتمدة. التسجيل المبكر في التأمينات الاجتماعية. التأمين الطبي. يشرف على التدريب نخبة من الخبراء. توفير سكن ومواصلات للمتدربين. طريقة التقديم: أوضح المعهد أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف عبر الرابط التالي: (هنا).

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