لأول مرة اختبار للفصل الدراسي الثالث - #عاجل

يؤدي طلاب مدارس التعليم العام والأهلي اليوم ولأول مرة اختبارات للفصل الدراسي الثالث الذي أقر من وزارة التعليم حتى يصبح في العام الدراسي 3 فصول دراسية يؤدي في نهايتها الطلاب اختبارات نهاية الفصل.

جهات معنية

ويخوض الطلاب هذا العام ثالث اختبار لهم بنهاية الفصل الدراسي الثالث، في حين بدأت عدد من إدارات التعليم بالمناطق بالوقوف على استعدادات وتهيئة المدارس استعداداً للاختبارات النهائية كإجراء متبع لتهيئة الاختبارات وإرشاد الطلاب وتوجيههم للاستعداد للامتحانات والابتعاد عن التشتيت وأصدقاء السوء في تلك الفترة إضافة إلى وجود عدد من الجهات المعنية المرتبطة مع وزارة التعليم عند بداية الاختبار بتوفير الدوريات الأمنية والمرورية والمتابعة الصحية حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات قبل الاختبار.

وأوكلت وزارة التعليم لإدارات المناطق اختبار الطلاب في الدور الثاني المتوقع تخرجهم في المرحلة الثانوية، مع تشكيل لجنة لترتيب ذلك، وأعلنت وزارة التعليم مواعيد اختبارات الطلاب النهائية للفصل الدراسي الثالث، والتي تبدأ في 27/ 11 حتى الخميس غرة ذي الحجة.

الهيئة الإدارية

وقالت الوزارة في تعميمها لاختبارات أول فصل ثالث على مستوى التعليم- ويطبق هذا العام: إن المهمة موكلة لإدارة التعليم بالمنطقة لاختبار المتوقع تخرجهم في 18 ذي الحجة بداية من أول الأسبوع حتى آخره، حيث تكلف إدارة الاختبارات الإشراف لأداء الاختبار من خلال حصر الطلاب المتوقع تخرجهم خلال هذا العام من طلاب الصف الثالث الثانوي، وتحديد مقر مجهز يتسع لأكثر من 500 طالب، وفي حال الزيادة يمكن فتح مقر آخر، كما تقوم اللجنة الإشرافية بتشكيل اللجنة التنفيذية وتخصيص معلم لكل 150 طالبا، ومراقبين للجان، 25 طالباً يكلف عليهم مراقب، في حين تكون مهمة اللجنة التنفيذية المشاركة بالاختبار تحديد المواد الدراسية المستهدفة، وإعداد جدول بذلك، وتجهيز نماذج للاختبارات ونماذج بديلة، مع مراقبة اللجان والتصحيح والرصد وإخراج النتائج وطباعة الشهادات للطلاب، فيما يكون اختبار الدور الثاني للطلبة المنتقلين والمرحلين مع عودة الهيئة الإدارية، ويكون التصحيح والرصد في الأسبوع الأول مع عودة المعلمين.

اختبارات تحريرية

كانت وزارة التعليم أصدرت بياناً أشارت فيه إلى الموافقة على عدد من الترتيبات المتعلقة بعودة التعليم حضوريا وتنظيم أعمال الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث 1443 لجميع المراحل بالتعليم الحكومي والأهلي والعالمي، بحيث تكون اختبارات المواد العلمية والشفهية ومواد التكويني في يوم الأحد 20/ 11، وهو الأسبوع ما قبل الأخير، في حين تكون جميع الاختبارات التحريرية حضوريا لجميع المراحل الدراسية بداية من الأحد 27/ 11، مع تنفيذ ومتابعة أعمال الاختبارات ورصد الدرجات وتدقيقها لجميع الصفوف والمراحل الدراسية، واستخراج النتائج وكشوف الدرجات قبل نهاية دوام 1/ 12.