تقارير صحفية.. بوادر خيانة تحوم حول رونالدو

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

تداولت تقارير صحفية، أنباء عن احتمالية قيام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، بخيانة ناديه والانتقال لأحد منافسيه المباشرين

وزعمت صحيفة “آس” الإسبانية، أن كريستيانو رونالدو يشعر بالاستياء من تقاعس إدارة مانشستر يونايتد عن عدم ضم أي لاعبين جدد في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد النتائج المخيبة في الموسم الماضي، والتي أدت لغياب الفريق عن النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، والاكتفاء بمقعد في الدوري الأوروبي

وقال موقع “ذا أثليتيك” البريطاني، إن رجل الأعمال الأمريكي تود بويلي، مالك تشيلسي الإنجليزي الجديد، عقد اجتماعا الأسبوع الماضي، في البرتغال مع خورخي مينديز، وكيل أعمال كريستيانو، وتطرق الطرفان إلى إمكانية انتقال “صاروخ ماديرا” إلى قلعة “ستامفورد بريدج” هذا الصيف

وحتى الآن لم يتم الكشف عما دار بين بويلي ومينديز، الذي يتولى أيضا إدارة أعمال العديد من اللاعبين، ومن المنتظر أن تتضح الرؤية خلال الأيام القادمة

بينما فجرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، مفاجأة من العيار الثقيل باقتراب رونالدو من الانضمام إلى بايرن ميونخ الألماني في الميركاتو الصيفي الحالي، ولكن البوسني حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي للنادي البافاري، نفى هذه الأنباء

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ومن المنتظر أن يضم مانشستر يونايتد صفقات جديدة في الميركاتو لبدء مشروع جديد مع المدرب الهولندي إيريك تين هاج، حيث كشفت التقارير عن قائمة اهتمامات “الشياطين الحمر”، التي يتصدرها الهولندي فرينكي دي يونغ لاعب خط وسط برشلونة

يذكر أن كريستيانو رونالدو (37 عاما) يرتبط بعقد مع مانشستر يونايتد حتى صيف 2023 (نهاية الموسم المقبل)، لكن النجم البرتغالي بدأ ينتابه القلق بشأن المشروع ال