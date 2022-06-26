شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 216 سيارة مهملة بخضرية الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت بلدية وسط الدمام، 216 سيارة تالفة ومهملة، من صناعية خضرية الدمام، وذلك بعد إشعار ملاكها قبل شهرين من تاريخ رفعها، واستكملت الإجراءات النظامية حيال السيارات التي تم إزالتها، وذلك بهدف معالجة التشوهات البصرية التي تحدثها تلك السيارات بالمنطقة.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام م. حاتم الغامدي، أن البلدية وبالتنسيق مع وكالة الخدمات بالأمانة، نفذت الحملة مع الجهات الأمنية لرفع السيارات التالفة والمهملة في صناعية الخضرية. وأبان بأن هذه الجهود الميدانية تأتي ضمن الحملات المستمرة نحو الحفاظ على المظهر العام ولتحسين المشهد الحضري ولبيئة خالية من التشوهات البصرية، بما يضمن أنسنة المدن والارتقاء بالخدمات المقدمة وتحسين جودة الحياة للسكان.

وأكد م. الغامدي استمرار البلدية لحملاتها الميدانية وأن المواطن والمقيم شركاء في تحسين الطابع العام للمدينة من خلال الإبلاغ عن كافة التشوهات البصرية والمتسببين بها عن طريق مركز البلاغات «940».