شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة ترميمية للأنف تنهي معاناة عشرينية من التشوهات بمستشفى د. سليمان الحبيب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجريت بمستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر، جراحة ناجحة لإعادة ترميم الأنف والحاجز الأنفي لمريضة تبلغ من العمر 27 عاما، عبر عملية تجميل معقدة، وكانت المريضة قد خضعت لثلاث عمليات جراحية بالخارج لم يكتب لها النجاح، وتدهورت حالتها بشكل كبير، بسبب معاناتها من تشوه شديد بالأنف وانسداد بمجرى التنفس وانحراف في الحاجز الأنفي.

ذكر ذلك الدكتور حسين المؤمن استشاري الجراحة التجميلية الحاصل على الزمالة والبورد في جراحة التجميل، الذي أوضح أنه فور استقبال المريضة وتوقيع الكشف الطبي عليها، تقرر التدخل الجراحي على الفور، لمعالجة التأثير السلبي على شكل ووظيفة الأنف، وأيضا الحالة النفسية السيئة التي ظهرت عليها المريضة.

وأوضح د. المؤمن أن صعوبة الحالة تكمن في التشوه الشديد بالأنف وعدم وجود الغضاريف السليمة وكثرة التليفات، والاحتياج إلى أخذ غضاريف من الضلوع لترميم غضاريف الأنف والحاجز الأنفي، وإعادة الشكل الهرمي، مع مراعاة تحسين المجرى الهوائي للأنف، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن نجاح العملية يعتمد على عوامل عديدة، منها اختيار الجراح والمكان المؤهل والمناسب، إذ إنه من السهل تشكيل الأنف الذي لم يخضع لتدخلات سابقة، أو الذي لم يصب بأذى ففرص نجاح الجراحة في تلك الحالة تكون كبيرة.

وأضاف د. المؤمن أن الجراحة استغرقت ثلاث ساعات، تحسنت بعدها حالة المريضة ولله الحمد، واختفت كافة الأعراض السابق ذكرها، وأصبح الأنف يؤدي دوره التنفسي بشكل طبيعي، كما أن المريضة حصلت على الشكل الجمالي للأنف مما أعاد لها ثقتها بنفسها.