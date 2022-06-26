شكرا لقرائتكم خبر عن 2000 مستفيد من خدمات «التطوع الصحي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت صحة محافظة الأحساء عن استفادة 2025 شخصا من خدمات متطوعي مركز التطوع الصحي.

وواصلت صحة الأحساء أنشطتها التوعوية للحفاظ على صحة كافة أفراد المجتمع وسلامتهم، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوك الصحي السليم. كما تعمل على تقديم النصائح والإرشادات الصحية للاستعداد ما قبل الحج، والاشتراطات الواجب توافرها في الحجاج.

وباشرت ميدانيا طلبات المنشآت الصحية الخاصة، متمثلة في تجديد أو إلغاء التراخيص والتأكد من استكمال جميع المتطلبات التي نصت عليها وزارة الصحة، كما كثفت زياراتها الرقابية على المجمعات الطبية الخاصة، لقياس مدى الالتزام والتقيد بالأنظمة واللوائح التي نصت عليها الوزارة.