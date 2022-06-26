شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 5700 م3 أنقاضا بـ«صناعية صفوى» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت بلدية صفوى 5721 مترا مكعبا من الأنقاض مجهولة المصدر في صناعية صفوى «المدخل الجنوبي»، مع متابعة المخالفين والمتسببين في التلوث البيئي والبصري، ضمن أعمال رفع الأنقاض وإزالة المخلفات؛ لتحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.

من ناحيتها، ضبطت بلدية محافظة القطيف محلا لبيع الدواجن، يستبدل الدجاج المجمد من شركات أخرى، وإذابته وتغليفه، وبيعه كطازج، وصادرت 1000 كيلو جرام من الدجاج المخالف للاشتراطات الصحية، وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحقه، بالتعاون مع وزارة التجارة.

وكثفت البلدية جهودها في أعمال الصحة العامة، وأنجزت تطهير وتعقيم 356 موقعا، وردم 97 مستنقعا، باستخدام 869 لترا من المبيدات السائلة، و198 كيلو جراما من المبيدات الجافة، لتوفير بيئة صحية آمنة.