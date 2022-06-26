شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة وسفلتة طرق الصداوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستكمل بلدية الصداوي ممثلة بإدارة الشؤون الفنية تستكمل أعمال صيانة وإعادة سفلتة عدة طرق، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات، ورفع مستوى كفاءة الطرق.

وواصلت البلدية أعمال رفع المخلفات والأنقاض والحشائش الضارة والمشوه للمنظر العام في السعيرة والمراكز التابعة لها. كما نفذت أعمال تنظيف الشوارع والأرصفة من تراكمات الرمال. ونفذت البلدية بالتعاون مع مختبر الأغذية المركزي بالأمانة بأخذ العينات الغذائية من المنشآت الغذائية لفحصها مخبريا. من جانب آخر، تواصل لجنة المباني الآيلة للسقوط إزالة المباني الآيلة للسقوط بحي العزيزية في محافظة حفر الباطن.