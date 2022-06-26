شكرا لقرائتكم خبر عن استئصال أربعة أورام ليفية بالمنظار الجراحي مع الحفاظ على الرحم لسيدة في مستشفى المواساة بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بتوفيق من الله تعالى، نجح الفريق الطبي بمستشفى المواساة بالقطيف، في استئصال أربعة أورام ليفية تزن 2.5 كغ، من رحم مريضة كانت تعاني مشاكل صحية وأعراضا شديدة في منطقة الرحم.

وبعد الكشف على المريضة من قبل الفريق الطبي بقيادة الدكتور وليد خلف استشاري ورئيس قسم أمراض النساء والولادة، للتأكد من وجود أورام في الرحم وتحديد حجمها ومكانها بدقة، بيَّنت الأشعة وجود أربعة أورام يصل طول إحداها لنحو 13 سم.

تم تنويم المريضة لإجراء استئصال لهذه الأورام بواسطة تقنية المنظار الجراحي؛ للحفاظ على رحم المريضة، وبفضل من الله وتوفيقه تمت العملية بنجاح ولم تحتج المريضة لنقل أي كمية من الدم، وخرجت من المستشفى لممارسة حياتها بشكل طبيعي.

جدير بالذكر أن هذا النوع من العمليات يتطلب توفر كفاءات وتخصصات طبية دقيقة مع وجود تجهيزات طبية حديثة، وهذا ما يتماشى مع رؤية شركة المواساة للخدمات الطبية في استقطاب الكفاءات والتخصصات الطبية الدقيقة، مع توفير أحدث التقنيات والتجهيزات الطبية.