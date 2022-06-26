شكرا لقرائتكم خبر عن فعالية توعوية للعناية بأسنان الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فعل مستشفى الولادة والأطفال بالدمام مبادرة صحة أسنان طفلك، والتي تستهدف توعية المجتمع بأهمية العناية بالأسنان والمتابعة المنتظمة في عيادات الأسنان.

واستضاف «ولادة الدمام» ورشة تدريبية بعنوان «تقييم الأداء الوظيفي» التي ينظمها تجمع الشرقية الصحي، بهدف تدريب قيادات المستشفى على مهارات وأساليب ميثاق الأداء الوظيفي.

وكان المستشفى نظم ورشة عمل حول إدارة المجرى التنفسي للأطفال، وورش عمل حول وضع أنبوبة التنفس للفئات العمرية حتى 8 سنوات، كما نظم محاضرة حول «بناء فريق العمل»، والتي تهدف إلى أهمية بناء فريق العمل والإستراتيجيات المستخدمة.