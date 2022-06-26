شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل للتعريف بالحساسية الغذائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم قسم خدمات التغذية بمستشفى الجبيل العام ورشة عمل بعنوان «الحساسية الغذائية - مخاطرها وطرق الوقاية منها»، قدمتها أخصائية التغذية فاطمة الريس، مدير مشروع «من حقك تعرف»، بإدارة الخدمات المساندة بتجمع الشرقية الصحي.

ومن جانب آخر، أقيمت فعالية يوم «نموذج الرعاية الصحية» في شبكة الجبيل الصحية إحدى مكونات تجمع الشرقية، وتخلل الفعالية معرض تعريفي متعدد الأركان بنموذج الرعاية الصحية وتطبيقاته المختلفة في تقديم الخدمات الصحية.

وكان قسم التخدير ومعمل المهارات بمستشفى الجبيل العام، نظم دورة تدريبية شملت سلسلة من المحاضرات وورش العمل بعنوان «التخدير الواعي»، كما فعل المستشفى مبادرة «اعرف أرقامك»، ونظم فعالية توعوية عن ارتفاع ضغط الدم، استهدفت جميع الزوار، تزامنا مع اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم.