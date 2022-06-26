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ورشة عمل للتعريف بالحساسية الغذائية

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الدمام - شريف احمد - نظم قسم خدمات التغذية بمستشفى الجبيل العام ورشة عمل بعنوان «الحساسية الغذائية - مخاطرها وطرق الوقاية منها»، قدمتها أخصائية التغذية فاطمة الريس، مدير مشروع «من حقك تعرف»، بإدارة الخدمات المساندة بتجمع الشرقية الصحي.

ومن جانب آخر، أقيمت فعالية يوم «نموذج الرعاية الصحية» في شبكة الجبيل الصحية إحدى مكونات تجمع الشرقية، وتخلل الفعالية معرض تعريفي متعدد الأركان بنموذج الرعاية الصحية وتطبيقاته المختلفة في تقديم الخدمات الصحية.

وكان قسم التخدير ومعمل المهارات بمستشفى الجبيل العام، نظم دورة تدريبية شملت سلسلة من المحاضرات وورش العمل بعنوان «التخدير الواعي»، كما فعل المستشفى مبادرة «اعرف أرقامك»، ونظم فعالية توعوية عن ارتفاع ضغط الدم، استهدفت جميع الزوار، تزامنا مع اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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